Совфед одобрил закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.

После принятия этого закона Госдумой против переноса выступили в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Председатель СПЧ Валерий Фадеев обратился к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко с просьбой учесть позицию Совета о недопустимости празднования Дня окончания Второй мировой войны 3 сентября, в день памяти жертв теракта в Беслане. В четверг Матвиенко заявила журналистам, что считает избыточной шумиху вокруг данного закона. По ее словам, он восстанавливает историческую справедливость и не предполагает каких-либо праздничных мероприятий в эту дату.

Победа СССР над Японией в 1945 году внесла решающий вклад в завершение Второй мировой войны, более 300 тыс. граждан СССР были награждены орденами и медалям по итогам войны с Японией, отмечают авторы инициативы. Кроме того, напоминают они, 3 сентября был днем всенародного торжества и во времена Советского Союза: указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией был принят президиумом Верховного Совета СССР.

Новые нормы направлены на "укрепление исторических основ и патриотических традиций, сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечение достойной памяти погибших при защите Отечества", отмечается в сопроводительных документах.