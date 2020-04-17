В Коми рассчитывают получить 50 тыс. тестов на коронавирус

СЫКТЫВКАР, 17 апреля. /ТАСС/. Власти Республики Коми планируют получить в ближайшее время еще 50 тыс. тестов на коронавирус прямого действия. Это даст возможность увеличить охват тестируемых и выявлять скрытые формы болезни, сообщил в пятницу журналистам врио главы региона Владимир Уйба.

"Мы взяли [на вооружение] опыт Москвы, они отработали тесты прямого действия, когда по капле крови на специальной плашке через 10 минут дается ответ. Его надо перепроверять, но чувствительность теста настолько высока, что ловят [заражение] в первые сутки, пока антител к вирусу еще нет, и человека сразу помещаем на карантин и прерываем цепочку распространения. Нам дали 10 тыс. тестов, мы их раздали по самым тяжелым направлениям, их хватит примерно на неделю. Как только закончатся, я уже попросил Сергея Собянина, и из следующей поставки нам дадут еще 50 тыс. тестов. Тогда мы сможем тестировать всех обратившихся, это еще даст возможность выявить скрытые формы", - рассказал врио главы региона.

Как и в столице, власти Коми решили отправлять на карантин всех больных с ОРВИ, поскольку из каждой тысячи таких больных выявляют по 5-10 человек с коронавирусом. "Эти 5 тыс. больных ОРВИ в Коми с сегодняшнего дня попадают в карантин, для них открываются больничные листы. За это время возьмем у них как минимум 2-3 раза тесты", - пояснил Уйба.

В регионе также увеличено число лабораторий, где делают анализы на коронавирус, - с одной до трех. "Этих трех лабораторий нам достаточно, чтобы подтверждать анализы", - сообщил Уйба.

По данным ресурса cтопкоронавирус.рф, Коми занимает 5-е место по числу зараженных в России на 17 апреля. В республике 455 больных коронавирусной инфекцией.