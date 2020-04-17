{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Путин заявил, что работа по подготовке вакцины от коронавируса в России идет успешно

Президент поручил уже сейчас проработать вопросы производства вакцины в РФ
Описание
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 17 апреля. /ТАСС/. Работа по подготовке вакцины от коронавируса в России идет успешно, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах РФ.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Знаю, что на семи научных площадках ведется работа по поиску вакцин, предупреждающих это заболевание. Знаю, что в принципе работа двигается успешно, во всяком случае, на некоторых из них", - сказал глава государства. 

Президент поручил уже сейчас начать проработку вопросов производства вакцины от коронавируса в РФ. "Один из моментов - это производство. Мало найти соответствующий препарат, нужно его еще и произвести в нужных объемах, и об этом нужно позаботиться уже сейчас. Сейчас надо заниматься подготовкой процесса производства [вакцины]", - заявил Путин. 

Путин спросил у министра здравоохранения Михаила Мурашко, возможна ли выработка вакцины ранее, чем в обозначенные сроки, то есть, до третьего квартала текущего года. Руководитель ведомства ответил, что прорабатываются различные варианты, позволяющие ускорить эту работу.

"Я понимаю, что вы должны проявлять осторожность при этих оценках и прогнозах, хочу пожелать всем, кто работает по этому направлению, успехов, - заявил президент. - Все мы понимаем, насколько эти результаты важны для нашей страны, да и для всего мира". Он выразил надежду, что "работа будет завершена с позитивным результатом и как можно быстрее". 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
ВЦИОМ: большинство россиян поддержало рекомендацию не посещать храмы в период пандемии
Треть опрошенных россиян решили не праздновать Пасху в этом году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС