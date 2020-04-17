Путин заявил, что работа по подготовке вакцины от коронавируса в России идет успешно

НОВО-ОГАРЕВО, 17 апреля. /ТАСС/. Работа по подготовке вакцины от коронавируса в России идет успешно, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах РФ.

"Знаю, что на семи научных площадках ведется работа по поиску вакцин, предупреждающих это заболевание. Знаю, что в принципе работа двигается успешно, во всяком случае, на некоторых из них", - сказал глава государства.

Президент поручил уже сейчас начать проработку вопросов производства вакцины от коронавируса в РФ. "Один из моментов - это производство. Мало найти соответствующий препарат, нужно его еще и произвести в нужных объемах, и об этом нужно позаботиться уже сейчас. Сейчас надо заниматься подготовкой процесса производства [вакцины]", - заявил Путин.

Путин спросил у министра здравоохранения Михаила Мурашко, возможна ли выработка вакцины ранее, чем в обозначенные сроки, то есть, до третьего квартала текущего года. Руководитель ведомства ответил, что прорабатываются различные варианты, позволяющие ускорить эту работу.

"Я понимаю, что вы должны проявлять осторожность при этих оценках и прогнозах, хочу пожелать всем, кто работает по этому направлению, успехов, - заявил президент. - Все мы понимаем, насколько эти результаты важны для нашей страны, да и для всего мира". Он выразил надежду, что "работа будет завершена с позитивным результатом и как можно быстрее".