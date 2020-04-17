Мурашко: Россия приступила к доклиническим испытаниям вакцин от коронавируса

НОВО-ОГАРЕВО, 17 апреля. /ТАСС/. Россия приступила к доклиническим испытаниям вакцин от коронавирусной инфекции. Уже есть обнадеживающие результаты, сообщил в пятницу глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

"Уже приступили к тестированиям доклиническим. Идет подготовка протокола для клинических испытаний <...> Есть обнадеживающие результаты", - сказал он, добавив, что перед выпуском вакцин должны быть подтверждены их безопасность и эффективность, в том числе и по альтернативным вариантам.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2 590 человек, умерли 273. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.