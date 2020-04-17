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Пандемия коронавируса нового типа

В Петербурге начали патрулировать парки

На нарушителей уже составили 30 протоколов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Инспекторы комитета по законности и правопорядку начали патрулировать парки Санкт-Петербурга для выявления нарушителей, которые посещают их вопреки запрету из-за мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Как сообщили журналистам в комитете, на нарушителей уже составили 30 протоколов, им грозят крупные штрафы.

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"Сегодня сотрудники вышли в крупные петербургские парки, в том числе в Парк Победы и Удельный парк. <…> На данный час уже составлено порядка 30 протоколов об административных правонарушениях", - говорится в сообщении. Протоколы составляются по статье 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"). Штраф по ней для для физических лиц достигает 30 тысяч рублей; для должностных лиц - до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - до 300 тысяч рублей.

Протоколы по данной статье уполномочены составлять сотрудники городского комитета по законности. Таким правом их наделил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, подписав соответствующее постановление.

В комитете отметили, что пока инспекторы не составляют протоколы на всех, кто зашел в парки. "Инспекторы стараются предотвращать их [посещение парков], разворачивая людей при попытке зайти в парки, проводят с ними профилактические беседы. Напоминают о возможной ответственности, просят вернутся домой. Усиленное патрулирование продлится до позднего вечера и продолжится в ближайшие выходные", - отметили в комитете.

Число выявленных за последние сутки случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге почти в три раза превысило показатель четверга - 424 против 154. По последним данным, в Петербурге выявлено 1 507 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья.

В городе из-за опасности заражения действует режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, остальным горожанам также не рекомендуется покидать дома без крайней необходимости. Также введен запрет на посещение парков, спортивных и детских площадок. Прокуратура Петербурга в свою очередь проверяет принятые меры по ограждению таких мест от посещения, в частности, в Выборгском районе города надзорное ведомство выявило, что детские площадки во дворе жилого дома не огорожены.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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