Совфед одобрил закон о выплатах семьям с безработными без учета дохода за прошлый период

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, позволяющий до конца 2020 года при назначении мер социальной поддержки семьям с безработными не учитывать их доход за прошлый период.

При установлении нуждаемости семьи (одиноко проживающего гражданина) в предоставлении различных мер социальной поддержки рассчитывается среднедушевой доход семьи за период, предшествующий дню обращения за получением данных мер. В зависимости от вида выплат этот срок составляет от 3 до 12 месяцев. Сейчас в доходе семьи учитывается также доход гражданина, который на момент подачи заявления на назначение выплаты является безработным. В этом случае учет дохода от трудовой деятельности за прошлый период не позволяет семье, являющейся малоимущей на момент подачи заявления, претендовать на получение государственной поддержки, говорится в пояснительной записке.

Документ, внесенный кабмином, предлагает при начислении социальных выплат исключить из доходов семьи доходы безработных ее членов от трудовой деятельности, полученные за прошлый период. По мнению кабмина, реализация документа будет способствовать более адресному предоставлению социальной поддержки.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что законопроект затронет в том числе выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. После принятия закона они будут назначаться исходя из доходов семьи на момент подачи заявления.

8 апреля президент РФ Владимир Путин на селекторном совещании с руководителями регионов РФ по вопросам борьбы с распространением коронавируса предложил расширить круг получателей выплат для семей с детьми. В частности, глава государства предложил для тех, кто временно признан безработным, при начислении выплаты на детей от трех до семи лет, а также других пособий, не учитывать доход, полученный ранее по месту работы.