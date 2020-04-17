Второй человек умер в Вяземском доме-интернате, где произошла вспышка коронавируса

ТАСС, 17 апреля. Второй пенсионер из Вяземского дома-интерната для престарелых и инвалидов, где произошло массовое заражение коронавирусной инфекцией, умер в Смоленской области. Результат его анализов пока не подтвержден, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"В Вязьме действительно умер второй дедушка 1946 года рождения, проживавший в интернате. Но по нему пока неизвестно, от чего именно он умер, анализов по нему пока нет. Его состояние было тяжелым еще до вспышки эпидемии, сейчас проводится патологоанатомическая экспертиза", - сказал собеседник агентства.

В пятницу число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Вязьме увеличилось с 83 до 92 человек, большая часть из них - сотрудники и постояльцы интерната для престарелых и инвалидов. Всего в Смоленской области 139 случаев. Власти ввели карантин с 16 по 30 апреля включительно на всей территории Вязьмы.