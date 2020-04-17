Операторы по вывозу отходов могут прекратить работу в 20 регионах России

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. В 20 российских регионах в ближайшее время могут прекратить работу региональные операторы по вывозу мусора из-за неплатежей. В частности, в перечень вошли пять из семи северокавказских регионов. Об этом говорится в презентации Российского экологического оператора (РЭО), имеющейся в распоряжении ТАСС.

"Риск приостановки деятельности регоператоров в 20 субъектах РФ до 1 июня 2020 года: Республика Дагестан, Республика Бурятия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия-Алания, Республика Тыва, Республика Алтай, Вологодская область, Кемеровская область, Орловская область, Магаданская область, Псковская область, Амурская область, Республика Хакасия, Новосибирская область, Смоленская область, Республика Ингушетия, Костромская область, Карачаево-Черкесская Республика, Алтайский край", - отмечают в РЭО.

При этом число регионов, где складывается критическая ситуация с финансовым состоянием регоператоров, может вырасти в ближайшее время до 35, сообщил гендиректор РЭО Илья Гудков в ходе видеоконференции с Советом Федерации, не называя регионы. По его словам, собираемость платежей за оказание услуг по вывозу отходов упала до 60% в апреле. В случае сохранения режима самоизоляции она может упасть до 40% в дальнейшем. Как сообщалось в конце марта, РЭО создал оперативный штаб для помощи региональным компаниям, вывозящим отходы, так как 17 из них угрожало банкротство.

В настоящее время правительством утверждена одна из мер поддержки для регоператоров - компенсация региональным операторам в течение трех месяцев 20% расчетной необходимой валовой выручки. Также на согласовании в правительстве находится проект постановления правительства о субсидировании процентной ставки по кредитам, привлеченными регоператорами с января 2019 по март 2020 года в размере 100% ключевой ставки Центробанка.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.