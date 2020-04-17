Двадцать реанимационных бригад военных медиков начали работу в клиниках Москвы

НОВО-ОГАРЕВО, 17 апреля. /ТАСС/. Двадцать реанимационных врачебно-сестринских бригад Минобороны России начали работу в московских клиниках, еще 45 находятся в резерве для оказания помощи субъектам РФ при необходимости, доложил президенту Владимиру Путину министр обороны генерал армии Сергей Шойгу по видеосвязи из Национального центра управления обороной РФ.

"В вооруженных силах создан резерв для оказания помощи субъектам Российской Федерации. Сформировано 65 реанимационных врачебно-сестринских бригад, 20 из которых уже приступили к работе в клиниках Москвы", - сказал Шойгу.

По его словам, также подготовлены семь мобильных госпиталей на 100 мест каждый и три медицинских отряда специального назначения, 450 мест развернуто на госпитальном судне "Иртыш" во Владивостоке.

Кроме того, глава военного ведомства сообщил, что дополнительно введены в строй 16 лабораторных центров для ПЦР-диагностики коронавируса. "Подготовлены 17 отрядов оперативного реагирования и развернуты четыре полевые лаборатории, способные выявлять наличие коронавирусной инфекции", - подчеркнул министр.

В новость были внесены изменения - (17:11 мск) - добавлены подробности.