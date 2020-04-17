{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦИК и региональные избиркомы собрали более 2,5 млн рублей на помощь волонтерам-медикам

В акциях уже приняли участие избиркомы Алтайского края, Карачаево-Черкесии, Марий Эл, Мордовии, Северной Осетии, Чечни и других регионов

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия России и региональные избиркомы собрали более 2,5 млн рублей для волонтеров, которые принимают участие во всероссийской акции по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам в условиях распространения нового коронавируса "Мы вместе". Об этом ТАСС сообщили организаторы акции в пятницу.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"На сегодняшний день сумма благотворительного вклада от 15 членов [Центральной избирательной] комиссии составила 1 млн 750 тыс. рублей. Общая сумма пожертвований, собранных избирательными комиссиями всего за три дня, составляет более 2,5 млн рублей, поскольку к сбору средств присоединились руководящие сотрудники аппарата ЦИК России и региональных избирательных комиссий", - говорится в сообщении.

По информации организаторов, в акциях взаимопомощи уже приняли участие избиркомы Алтайского края, Карачаево-Черкесии, Марий Эл, Мордовии, Северной Осетии, Чечни, Архангельской, Мурманской, Ленинградской, Курганской, Нижегородской, Псковской, Ярославской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и других регионов.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова в среду сообщила, что члены комиссии перечислят часть средств из своей месячной заработной платы на помощь волонтерам-медикам в условиях распространения коронавируса. Она отметила, что ЦИК также "прорабатывает варианты поддержки добровольцев и волонтеров, которые решили на себе испытывать новые вакцины от коронавируса".

Акция "Мы вместе" стартовала 21 марта, ее организаторами выступила платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций. Телефон горячей линии: 8 (800)-200-34-11. В настоящий момент к акции присоединилось более 80 тыс. добровольцев.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2 590 человек, умерли 273. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Мониторинг состояния районов Москвы в период борьбы с коронавирусом
Исследование: жители юго-востока Москвы активнее всех горожан обсуждают тему коронавируса
Наименьшую заинтересованность продемонстрировали жители районов на севере и востоке столицы, отметили эксперты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС