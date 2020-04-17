В Татарстане определили 26 медучреждений для борьбы с коронавирусом

КАЗАНЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Власти Татарстана определили 26 медицинских учреждений на 3049 мест для оказания специализированной медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в регионах РФ, которое провел президент России Владимир Путин.

"Для оказания специализированной медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией нами определены 26 лечебных учреждения на 3049 коек. 1485 коек обеспечены аппаратами ИВЛ. На данный момент задействованы 12 госпиталей почти на 1400 коек. Остальные мы можем развернуть в течение нескольких часов по мере потребности", - сказал глава региона.

По его словам, диагностика новой коронавирусной инфекции осуществляется в 10 лабораториях, включая одну частную лабораторию. Минниханов отметил, что в данный момент находится в одном из крупнейших перепрофилированных госпиталей на 1200 коек, который развернут на базе городской клинической больницы № 7 в городе Казани. Рядом в 100 метрах от этого здания расположено новое общежитие Казанского медуниверситета на 420 мест, которое зарезервировано для медперсонала на период работы.

Все медицинские учреждения республики обеспечены необходимым оборудованием, лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты. Все учреждения полностью укомплектованы квалифицированным персоналом, 4815 специалистов прошли полное обучение и необходимую переподготовку.

Минниханов добавил, что 17 апреля 144 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией 82 находятся в стационарах, 34 на амбулаторном лечении, 28 выздоровели, среди них одна беременная женщина.