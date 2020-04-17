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Пандемия коронавируса нового типа

В СФ предлагают адаптировать для пожилых онлайн-тренировки в период самоизоляции

Как отметила спикер палаты Валентина Матвиенко, необходимо разработать комплекс упражнений для людей старшего возраста

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Член Совета Федерации Эдуард Исаков на пленарном заседании в пятницу предложил проработать онлайн-программы физической активности для граждан старшего поколения, вынужденных постоянно находиться дома в условиях самоизоляции из-за пандемии. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение дать соответствующее поручение профильному комитету.

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"Профильные ведомства рекомендовали всем гражданам на самоизоляции заниматься физкультурой, для них предлагаются онлайн-тренировки в интернете. Но такие тренировки не подходят для людей пожилого возраста. И это может привести к обострениям заболеваний и росту обращений пожилых в медучреждения", - сказал Исаков.

Он подчеркнул, что люди старшего поколения уже долгое время находятся в режиме самоизоляции и пока не известно, сколько он еще продлится. "Эта категория людей ограничена в передвижениях. В связи с их низкой активностью увеличивается риск возникновения такого диагноза как гиподинамия, который может привести к нарушению функций организма, опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания и пищеварения", - сказал сенатор.

Он попросил поручить комитету СФ по социальной политике взять на контроль разработку программ физической активности для граждан старшего возраста в период самоизоляции.

Матвиенко поддержала это предложение. "Действительно, показывают упражнения правильные, нужные в режиме изоляции, но они для молодых. А надо комплекс упражнений для людей старшего возраста, который отличается, конечно, и таким образом поддержать эту категорию", - сказала спикер СФ.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияИсаков, Эдуард ВладимировичПандемия коронавируса нового типа
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