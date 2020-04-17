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Пандемия коронавируса нового типа
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СФ пригласил Голикову выступить с докладом о ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации пригласил вице-премьера Татьяну Голикову выступить на следующем пленарном заседании палаты с докладом о ситуации с коронавирусной инфекцией и мерах по противодействию ее распространению. Такое решение принято на заседании палаты в пятницу.

"Совет палаты предлагает вам на 482-м заседании Совета Федерации заслушать вопрос о ситуации с коронавирусной инфекцией и мерах по противодействию ее распространению в РФ. Пригласить выступить по данному вопросу заместителя председателя правительства РФ Татьяну Алексеевну Голикову", - сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она сообщила, что очередное заседание СФ планирует провести 20 мая, "если жизнь не внесет коррективы в график".

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия коронавируса нового типа
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