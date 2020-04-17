Путин поручил продумать, как после пандемии будут использоваться новые медцентры

НОВО-ОГАРЕВО, 17 апреля. /ТАСС/. Строительство больниц и закупка медтехники для борьбы с коронавирусом должны послужить укреплению отечественного здравоохранения и после пандемии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в режиме видеоконференции о ходе строительства и перепрофилирования медучреждений в регионах РФ.

По его словам, средства, которые сейчас идут на борьбу с эпидемией - на покупку техники, на переоснащение и строительство больниц, на переподготовку кадров - это дополнительные, существенные вложения в здравоохранение в целом.

"Все то, что мы сейчас реализуем как неотложные меры, в дальнейшем необходимо использовать эффективно. Прошу правительство вместе с регионами уже сейчас все эти вопросы продумать и просчитать, в том числе - как в будущем задействовать закупленную технику, аппараты диагностики и лечения для укрепления первичного и других звеньев здравоохранения в регионах", - поручил Путин.

Глава государства также уверен, что РФ победит эпидемию коронавируса, но пока, по его мнению, нужно сделать систему здравоохранения по всей стране более эффективной.

"Мы можем быть уверены: Россия обязательно победит эпидемию, мы пройдем этот сложный этап!" - заявил глава государства на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах РФ. Он подчеркнул: "Эта победа будет тем весомее, если в это непростое время мы сделаем систему медпомощи в стране, во всех регионах более сильной, более современной, эффективной и доступной, чтобы такие качественные, реальные перемены почувствовали наши граждане".

Обратившись к губернаторам, глава государства сказал, что хочет настроить их "на совместную, общую, эффективную работу". Путин считает, что нынешнее совещание "будет только этапом к достижению общего результата".

Инфекционные центры Минобороны

Президент призвал военных и строителей аккуратно относится к высокотехнологичному медицинскому оборудованию, которое поставляется для строящихся инфекционных центров Минобороны РФ.

Начальник 413-го военного госпиталя полковник Расул Мусаев доложил главе государстве по видеосвязи о строительстве на территории госпиталя в Волгограде многофункционального медицинского центра на 100 коек, который станет одним из 16 таких лечебных заведений. По его словам, на сегодняшний день строительная готовность центра составляет 52%, а окончание строительства запланировано на 30 апреля. Мусаев также сообщил, что с 9 апреля осуществляется прием медицинского оборудования.

"Вы, товарищ полковник, оборудование куда складируете, помещения-то еще не готовы?" - спросил Путин.

Начальник госпиталя рассказал, что все оборудование хранится в отапливаемых помещениях.

"Оборудование тонкое, высокотехнологичное. Надо быть с ним очень аккуратными", - указал президент.

Также главу государства заинтересовало, успеют ли достроить центр до конца установленных сроков, если осталось еще около половины. "Так точно, товарищ Верховный главнокомандующий", - отрапортовал Мусаев.