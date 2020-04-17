Глава Башкирии предложил из-за пандемии доплачивать работникам соцучреждений, как медикам

УФА, 17 апреля. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров попросил ввести доплату для работников домов престарелых и социальных приютов по аналогии с медицинскими работниками, которые лечат больных коронавирусом. С такой инициативой он выступил на совещании о ходе строительства и перепрофилировния медучреждений в регионах страны в пятницу, которое провел президент РФ Владимир Путин.

"Мы приняли решение полностью перевести на карантин социальные учреждения, у нас их несколько десятков. Это значит, что люди, работающие в психоневрологических диспансерах, домах престарелых, социальных приютах, оказываются там [на карантине]. На мой взгляд, их труд примерно сейчас такой же, очень ответственный и опасный, как у наших медиков. Просили бы вас рассмотреть возможность тех же доплат, которые получают медработники", - обратился Хабиров к президенту России.

В четверг было объявлено, что социальные учреждения Башкирии с 20 апреля закрываются на карантин, сотрудники будут работать в вахтовом режиме, по две недели. В регионе зарегистрировано 213 случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли восемь человек. По данным управления Роспотребнадзора по республике, выявлены три очага коронавируса, это больницы в Уфе и Белебее и психоневрологический интернат Нефтекамска.