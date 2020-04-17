{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Глава Башкирии предложил из-за пандемии доплачивать работникам соцучреждений, как медикам

По словам Радия Хабирова, сотрудники диспансеров, домов престарелых и приютов оказались заперты на карантин вместе с постояльцами, а их труд не менее опасен, чем работа врачей

УФА, 17 апреля. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров попросил ввести доплату для работников домов престарелых и социальных приютов по аналогии с медицинскими работниками, которые лечат больных коронавирусом. С такой инициативой он выступил на совещании о ходе строительства и перепрофилировния медучреждений в регионах страны в пятницу, которое провел президент РФ Владимир Путин.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мы приняли решение полностью перевести на карантин социальные учреждения, у нас их несколько десятков. Это значит, что люди, работающие в психоневрологических диспансерах, домах престарелых, социальных приютах, оказываются там [на карантине]. На мой взгляд, их труд примерно сейчас такой же, очень ответственный и опасный, как у наших медиков. Просили бы вас рассмотреть возможность тех же доплат, которые получают медработники", - обратился Хабиров к президенту России.

В четверг было объявлено, что социальные учреждения Башкирии с 20 апреля закрываются на карантин, сотрудники будут работать в вахтовом режиме, по две недели. В регионе зарегистрировано 213 случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли восемь человек. По данным управления Роспотребнадзора по республике, выявлены три очага коронавируса, это больницы в Уфе и Белебее и психоневрологический интернат Нефтекамска.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБашкортостанХабиров, Радий ФаритовичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Ирак отменил решение о приостановке лицензии Reuters на своей территории
Агентство ранее сообщило, что Комиссия по коммуникациям и медиа Ирака приняла решение приостановить на три месяца действие его лицензии в связи с обвинениями в искажении данных по ситуации с коронавирусом в стране
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС