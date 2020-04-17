{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Владимирская область ожидает поставки 96 аппаратов ИВЛ

После этого региону будет не хватать еще 53 аппарата

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Власти Владимирской области ожидают поставки 96 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщил губернатор Владимир Сипягин в ходе совещания о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах, которое проводит президент России Владимир Путин.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На совещании министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сказал, что Иркутская и Владимирская области, Республика Коми, Удмуртская Республика и Забайкальский край должны усилить меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"Девяносто шесть аппаратов ИВЛ должны в ближайшее время поступить в регион. Но на данном этапе не законтрактовано из методических рекомендаций Минздрава РФ всего 53 аппарата", - сказал Сипягин.

Количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией во Владимирской области составляет 183 человека, пятеро из которых умерли.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМурашко, Михаил АльбертовичРоссияВладимирская областьСипягин, Владимир ВладимировичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Мониторинг состояния районов Москвы в период борьбы с коронавирусом
Исследование: жители юго-востока Москвы активнее всех горожан обсуждают тему коронавируса
Наименьшую заинтересованность продемонстрировали жители районов на севере и востоке столицы, отметили эксперты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС