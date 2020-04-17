Владимирская область ожидает поставки 96 аппаратов ИВЛ

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Власти Владимирской области ожидают поставки 96 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщил губернатор Владимир Сипягин в ходе совещания о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах, которое проводит президент России Владимир Путин.

На совещании министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сказал, что Иркутская и Владимирская области, Республика Коми, Удмуртская Республика и Забайкальский край должны усилить меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"Девяносто шесть аппаратов ИВЛ должны в ближайшее время поступить в регион. Но на данном этапе не законтрактовано из методических рекомендаций Минздрава РФ всего 53 аппарата", - сказал Сипягин.

Количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией во Владимирской области составляет 183 человека, пятеро из которых умерли.