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ВЦИОМ: большинство россиян поддержало рекомендацию не посещать храмы в период пандемии

Треть опрошенных россиян решили не праздновать Пасху в этом году

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Порядка 84% россиян поддерживают рекомендацию властей и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла ограничить посещение храмов на религиозные праздники в связи с требованием санитарных властей, треть россиян (34%) решили не праздновать Пасху в этом году. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте центра в пятницу.

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"В этом году празднование Пасхи осложняется распространением коронавирусной инфекции по всему миру. Поддерживают рекомендацию ограничить посещение храмов, мечетей во время религиозных праздников абсолютное большинство россиян - 84%. Среди православных россиян эта доля 87%", - отмечается в материалах опроса.

Отмечается, что 34% опрошенных россиян считают Пасху третьим по значимости праздником после Дня Победы (71%) и Нового года (66%).

В этом году треть россиян (34%) решили отказаться от празднования Пасхи, что практически в три раза превышает аналогичные показатели прошлых лет (9-13% за период мониторинга с 2005 по 2018 год). Около 44% респондентов все же будут готовить пасхальные блюда (на 15% меньше, чем в 2018 году). Принимать гостей или пойти праздновать Пасху к близким намерены 7% опрошенных, что на 32% меньше, чем в 2018 году. Также сократилось число желающих освящать куличи и яйца в церкви (3% в 2020 году, 24% - в 2018 году) и ехать на кладбище (4% - в 2020 году, 18% - в 2018 году).

Пасхальные службы без прихожан

Ранее сайт Московской патриархии опубликовал циркулярное письмо управляющего делами патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая), согласно которому церковные службы во время Страстной седмицы и Пасхи в Москве и Подмосковье с 13 апреля по 19 апреля пройдут без прихожан в связи с требованием санитарных властей. Позже аналогичные решения приняли и во многих других регионах.

Православные верующие 19 апреля будут отмечать Пасху, или Светлое Христово Воскресение - великий (главный) праздник христианской церкви, посвященный воскрешению Иисуса Христа. Это событие является центральным в Священной истории. Сведения о нем содержатся во всех четырех Евангелиях - от Матфея, Марка, Луки и Иоанна.

Комментарий ВЦИОМ

"На основной вопрос мы можем уверенно ответить: эти меры были услышаны населением и приняты как разумные и необходимые в сложившихся условиях. Остается небольшой процент глубоко воцерковленных прихожан, которые, несмотря ни на что, все-таки планируют встретить этот праздник, как обычно. В этой связи, безусловно, полезно будет в канун праздника всем ответственным сторонам дополнительно публично акцентировать свою позицию. И еще раз проинформировать наиболее активную часть прихожан о важности предпринимаемых мер", - прокомментировал результаты опроса директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 16 апреля 2020 г. В нем приняли участие 1600 россиян. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Теги
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