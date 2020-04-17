Пискарев назвал политической цензурой блокировку аккаунта ФАН компанией Google

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Блокировка компанией Google аккаунтов российских СМИ - "демонстрация двойных стандартов и акт политической цензуры", считает глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщило об удалении своего аккаунта в принадлежащем компании Google видеохостинге YouTube.

"Блокировка без каких-либо внятных объяснений сотен видеосюжетов и фильмов, автором которых является Федеральное агентство новостей, выглядит особенно возмутительно с учетом действий Google, которые мы наблюдали в минувшем году", - цитирует Пискарева его пресс-служба в пятницу. Политик пояснил, что комиссия обнаружила рассылку YouTube push-уведомлений с рекламой каналов, проводивших трансляции с несогласованных уличных акций и шествий в РФ.

"Сегодняшние действия Google мы расцениваем как неуважение к российским пользователям видеохостинга и ожидаем, что доступ к материалам Федерального агентства новостей, которое известно в России и за рубежом и имеет свою аудиторию, будет восстановлен", - добавил глава комиссии.

На сайте ФАН сообщается, что в ночь на 17 апреля корпорация Google заблокировала аккаунт этого СМИ и связанный с ним аккаунт в YouTube, "уничтожив десятки тысяч репортажей и документальных фильмов агентства". Как утверждает издание, Google объяснил эти действия тем, что были нарушены правила корпорации.

В пресс-службе Google сообщили ТАСС, что компания соблюдает все законы о санкциях и правилах торговли. "Если мы обнаруживаем, что учетная запись нарушает эти законы, то предпринимаем соответствующие действия", - подчеркнули в компании, не уточнив подробностей.