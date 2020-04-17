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Пандемия коронавируса нового типа

Воинскую часть в Забайкалье переведут в закрытый режим из-за риска заражения коронавирусом

Военнослужащие и гражданские лица не смогут покидать село Бильчиртуй

ТАСС, 17 апреля. Военную часть в селе Бильчиртуй Агинского округа Забайкалья, где после прибывшего из Пензы военнослужащего коронавирусом заразились 17 человек, переведут на закрытый режим работы. Об этом в пятницу сообщили на официальном портале Забайкальского края.

Власти Забайкалья ввели карантин в четырех населенных пунктах в связи с риском возникновения очагов распространения коронавирусной инфекции. По последним данным, в Забайкалье зарегистрировано 30 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

"Необходимо организовать деятельность военной части, расположенной в селе Бильчиртуй в закрытом режиме. Чтобы военнослужащие и гражданские лица, работающие дежурно-вахтовым методом на этом объекте, в пожарной части, расположенной там же, оставались в границах этого населенного пункта", - приводит пресс-служба слова председателя окружной комиссии Буянто Батомункуева.

По данным пресс-службы, первым заразившимся коронавирусом в Агинском округе стал военнослужащий, прибывший из Пензы. Он был госпитализирован, а контактировавшие с ними лица направлены на анализы. В настоящее время в Могойтуйском районе зарегистрировано 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

"С 17 апреля по предложению главного государственного санитарного врача по Забайкальскому краю в четырех населенных пунктах Забайкальского края введены дополнительные ограничительные меры. Они коснулись сел Цаган-Челутай, Бильчиртуй, Хила Могойтуйского района и поселка Ясная Оловяннинского района. Меры введены в связи с риском возникновения очагов распространения коронавирусной инфекции", - добавили в пресс-службе, уточнив, что ограничительные меры подразумевают строгий контроль соблюдения режима изоляции, ограничение въезда и выезда из муниципалитетов, а также перемещения граждан внутри населенных пунктов.

Теги
РоссияЗабайкальский крайПандемия коронавируса нового типа
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