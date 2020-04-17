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Московскую полицию уведомили о том, что журналисты могут передвигаться без QR-кодов

Ранее Союз журналистов России получил жалобы на требование полицейскими пропусков

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Московских полицейских уведомили о том, что журналисты имеют право передвигаться по городу без цифровых пропусков с QR-кодом. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе главка столичной полиции.

"В связи с сегодняшним заявлением Союза журналистов России московская полиция разъясняет, что ее сотрудники продолжают в ежедневном режиме патрулировать улицы и общественные места города. На въездах в столицу работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта, уточняют у граждан причину въезда и проверяют цифровой пропуск. При этом до всех наружных нарядов доведена информация, что получение такого пропуска не требуется государственным и муниципальным служащим, судьям, адвокатам, журналистам и охранникам", - сообщили в полиции.

Ранее глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заявил, что некоторые журналисты пожаловались на полицейских. Те якобы не обращали внимания на их пресс-карты и требовали QR-коды. По словам Соловьева, несколько таких ситуаций произошло в Москве.

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