Ученые спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в Москве

НОВОСИБИРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Пик выявления заболевших коронавирусной инфекцией в Москве, согласно прогнозной математической модели Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, придется на середину мая, после этого число новых больных начнет снижаться. Об этом говорится в докладе, представленном на интернет-семинаре "Актуальные проблемы прикладной математики" научным сотрудником института Ольгой Криворотько.

Согласно данным слайда презентации, пик выявления инфицированных коронавирусом в Москве произойдет в середине мая, после чего начнется спад. В начале мая начнет падать число бессимптомно болеющих и восприимчивых к заболеванию (тех, кто еще не переносил его и не выработал иммунитет), число умерших и вылечившихся продолжит увеличиваться, но без резкого роста.

"Мы использовали множество ранее созданных моделей для наиболее правильной настройки на РФ. Была выбрана модель распространения в популяции с возможностью настройки параметров под определенный город. На сегодня получены результаты моделирования до 16 июня, то есть еще на два месяца в Новосибирске, и в Москве", - сказала Криворотько, пояснив, что для составления прогноза ученые использовали математическую модель, созданную для изучения динамики распространения коронавируса в отдельных городах под руководством главного научного сотрудника института Сергея Кабанихина.

При расчетах модель учитывает пассажиропотоки между 951 городами РФ, а также введенные федеральными и региональными властями ограничительные меры. Коэффициенты модели уточнялись для каждого города по дополнительной информации о количестве выявленных случаев, выздоровлений и смертей, известной с 16 марта 2020 года в регионах РФ. По словам Криворотько, модель делит жителей городов на пять основных групп, которые используются в уравнениях, посредством которых модель составляет прогноз: восприимчивые к вирусу, инфицированные без симптомов, больные с симптомами, вылечившиеся и умершие.

Согласно прогнозу математической модели, в Новосибирске наибольшее число подтвержденных случаев будет наблюдаться в начале июня. Число бессимптомных больных пойдет на снижение в конце апреля, а падение числа восприимчивых начнется в середине следующего месяца. Количество умерших и вылечившихся также будет расти без всплесков.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2,1 млн человек, около 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2 590 человек, умерли 273. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.