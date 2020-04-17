{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Ученые спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в Москве

По данным исследователей, он придется на середину мая

НОВОСИБИРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Пик выявления заболевших коронавирусной инфекцией в Москве, согласно прогнозной математической модели Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, придется на середину мая, после этого число новых больных начнет снижаться. Об этом говорится в докладе, представленном на интернет-семинаре "Актуальные проблемы прикладной математики" научным сотрудником института Ольгой Криворотько.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Согласно данным слайда презентации, пик выявления инфицированных коронавирусом в Москве произойдет в середине мая, после чего начнется спад. В начале мая начнет падать число бессимптомно болеющих и восприимчивых к заболеванию (тех, кто еще не переносил его и не выработал иммунитет), число умерших и вылечившихся продолжит увеличиваться, но без резкого роста.

"Мы использовали множество ранее созданных моделей для наиболее правильной настройки на РФ. Была выбрана модель распространения в популяции с возможностью настройки параметров под определенный город. На сегодня получены результаты моделирования до 16 июня, то есть еще на два месяца в Новосибирске, и в Москве", - сказала Криворотько, пояснив, что для составления прогноза ученые использовали математическую модель, созданную для изучения динамики распространения коронавируса в отдельных городах под руководством главного научного сотрудника института Сергея Кабанихина.

При расчетах модель учитывает пассажиропотоки между 951 городами РФ, а также введенные федеральными и региональными властями ограничительные меры. Коэффициенты модели уточнялись для каждого города по дополнительной информации о количестве выявленных случаев, выздоровлений и смертей, известной с 16 марта 2020 года в регионах РФ. По словам Криворотько, модель делит жителей городов на пять основных групп, которые используются в уравнениях, посредством которых модель составляет прогноз: восприимчивые к вирусу, инфицированные без симптомов, больные с симптомами, вылечившиеся и умершие.

Согласно прогнозу математической модели, в Новосибирске наибольшее число подтвержденных случаев будет наблюдаться в начале июня. Число бессимптомных больных пойдет на снижение в конце апреля, а падение числа восприимчивых начнется в середине следующего месяца. Количество умерших и вылечившихся также будет расти без всплесков.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2,1 млн человек, около 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2 590 человек, умерли 273. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Мониторинг состояния районов Москвы в период борьбы с коронавирусом
Исследование: жители юго-востока Москвы активнее всех горожан обсуждают тему коронавируса
Наименьшую заинтересованность продемонстрировали жители районов на севере и востоке столицы, отметили эксперты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС