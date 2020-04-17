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Пандемия коронавируса нового типа

Психологи МЧС советуют на самоизоляции не расслабляться алкоголем и меньше читать новости

Руководитель Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ Юлия Шойгу подчеркнула, что главной психологической проблемой является ситуация переживания общей или генерализованной тревожности

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Руководитель Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС РФ Юлия Шойгу не рекомендовала использовать алкоголь в качестве средства душевной разгрузки в условиях самоизоляции. Об этом она сообщила в пятницу на странице в соцсетях издания "Комсомольская правда".

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"Напряжение действительно снимается, но мы расплачиваемся за это тем, что практически в этом состоянии не отдыхаем. Если бы здесь были врачи, они бы сказали, что алкоголь снижает иммунитет. Не нужно алкоголь использовать как лекарство", - сказала она.

Шойгу подчеркнула, что в каждой стране есть нормы употребления алкоголя, которые носят исключительно рекомендательный характер. А по другим данным, которые она привела, любая доза алкоголя опасна.

Среди психологических проблем, с которыми сталкиваются находящиеся на самоизоляции люди, психолог назвала "ситуацию переживания общей или генерализованной тревожности". Во время нее человека тревожит все происходящее вокруг. "Это люди, которые бесконечно и бесконтрольно смотрят новости, активно ищут новостной контент, активно его потребляют, во всех мессенджерах и соцсетях делятся с окружающими", - уточнила Шойгу.

Чтобы тревожность не развивалась, руководитель ЦЭПП посоветовала определить для себя до пяти новостных ресурсов и просматривать их ограниченное время.

Ранее в МЧС советовали не использовать водку в качестве антисептика, поскольку дезинфекция рук растворами, имеющими концентрацию этанола менее 60% или изопропилового спирта менее 70%, бесполезна. Для приготовления антисептика в домашних условиях специалисты министерства советуют налить спирт в емкость с завинчивающейся крышкой, добавить туда перекись водорода и глицерин, долить дистиллированную или охлажденную кипяченую воду и быстро закрыть емкость. После этого размешать раствор путем легкого взбалтывания. Полученный антисептик рекомендуется перелить в небольшие пластиковые флаконы или стеклянные баночки. Флаконы необходимо выдержать 72 часа, что позволит уничтожить вредные микроорганизмы, которые могли присутствовать во флаконах.

Соблюдение самоизоляции

Психологи МЧС России призывают в условиях распространения коронавирусной инфекции соблюдать режим самоизоляции, чтобы как можно скорее вернуться к нормальной жизни.

"Понимаю, что очень трудно сейчас: приходит весна в разные регионы, светит солнце, очень хочется выйти на улицу, очень хочется пожить нормальной, привычной жизнью, но, пожалуйста, давайте сейчас максимально будем оставаться дома, тогда, наверное, все мы скорее вернемся к повседневной мирной жизни", - сказала руководитель Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России Юлия Шойгу.

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