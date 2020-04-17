Глава комиссии Думы заявил о пропаганде наркопотребления фондом Рылькова

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ заявила о выявлении новых попыток зарубежного влияния на реализацию антинаркотической политики в стране и склонения россиян к употреблению запрещенных веществ. По словам главы комиссии Василия Пискарева, речь идет о деятельности Фонда содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова (ФАР).

"(Фонд) не в первый раз попадает в поле зрения комиссии Госдумы, выступая за декриминализацию употребления наркотиков", - цитирует Пискарева его пресс-служба в пятницу. По словам депутата, организация получала финансирование от США и Литвы, ранее привлекалась к административной ответственности в связи с пропагандой наркотиков и участием в деятельности нежелательной организации.

"На сайте фонда имени Андрея Рылькова опубликована так называемая инструкция по выживанию, подготовленная нежелательной организацией "Открытая Россия", где наркопотребителям даются рекомендации, как избежать привлечения к ответственности за незаконный оборот наркотиков. Кроме этого, комиссия обратила внимание правоохранительных органов на распространявшиеся фондом видеоролики о безвредности метадона для беременных женщин", - сообщил Пискарев.

По его словам, после обращения комиссии прокуратура возбудила дело по статье 20.33 Кодекса об административных правонарушениях ("Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности"). "Президенту фонда внесено представление об устранении нарушений закона", - отметил он.

Кроме того, добавил депутат, комиссия передаст в правоохранительные органы информацию о распространении рядом НКО инструкций о том, как наркозависимым нужно себя вести во время самоизоляции, чтобы не быть разоблаченными во время "вылазок" за наркотиками.