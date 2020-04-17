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75-летие Победы

В Северной Осетии более 4 тыс. ветеранов Великой Отечественной получили выплаты к 9 мая

На эти цели в регионе было выделено порядка 262 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 апреля. /ТАСС/. Выплаты ко Дню Победы в Северной Осетии получили свыше 4 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. На эти цели было направлено порядка 262 млн рублей, сообщили в пресс-службе отделения пенсионного фонда РФ по республике.

"Пенсионный фонд произвел единовременные выплаты в сумме 75 и 50 тыс. рублей, а также ежегодные выплаты в сумме 10 тыс. рублей. Их вместе с апрельской пенсией получили свыше 4441 ветерана, проживающих в Северной Осетии. На эти цели республике дополнительно было выделено почти 262 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным республиканского отделения фонда, по 75 тыс. рублей направлено в адрес 1602 жителей республики. Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны; граждане, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; несовершеннолетние узники концлагерей; вдовы умерших инвалидов и участников войны.

Кроме того, непосредственно принимавшие участие в боевых сражениях - инвалиды и участники войны - получили и ежегодные выплаты по 10 тыс. рублей.

Выплаты в размере 50 тыс. рублей направлены 2839 жителям Северной Осетии. Все они в годы Великой Отечественной войны являлись участниками трудового фронта, проработавшими в тылу не менее шести месяцев, а также лицами, награжденными орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия75-летие Победы
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