В пригороде Кирова открылся инфекционный госпиталь для пациентов с коронавирусом

КИРОВ, 17 апреля. /ТАСС/. Перепрофилированный из санатория инфекционный госпиталь на 120 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией начнет прием пациентов вечером в пятницу в пригороде Кирова, сообщил губернатор Кировской области Игорь Васильев на совещании о ходе строительства медучреждений в регионах страны, которое провел президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня вводим в эксплуатацию инфекционный госпиталь, перепрофилированный из санатория, который расположен в пригороде областного центра. Здесь завершается обучение медперсонала, вечером учреждение примет первых пациентов. Это отдельно-стоящее здание, корпус рассчитан на 120 коек, 13 из них реанимационные, 84 койки с подводкой кислорода. Корпус оснащен современным медоборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ и мониторами для слежения за пациентами, аппаратами компьютерной радиографики и ультразвуковой диагностики", - сообщил Васильев.

Лечебный процесс в госпитале организован таким образом, что по окончании дня сотрудники будут оставаться на ночь в соседнем корпусе, рассчитанном на 50 мест.

Глава Кировской области рассказал, что 13 марта в Кирове открылся госпиталь на 166 коек, 3 апреля - еще один корпус на 80 коек, также открыт отдельный хирургический комплекс для оказания помощи жителям, которые находятся на карантине по коронавирусу. По словам Васильева, до 28 апреля в регионе откроют четвертый госпиталь, рассчитанный на 270 коек, 15 из которых реанимационные. "Таким образом, общее количество коек для лечения больных составит 636, что полностью соответствует расчетной потребности и даже несколько превышает ее", - добавил губернатор.

В Кировской области зарегистрировано 125 случаев заражения коронавирусной инфекцией, все пациенты проходят лечение в условиях стационара областного инфекционного госпиталя. 13 человек выписаны после выздоровления, на домашнем карантине - 1800 человек. За весь период в регионе проведено 22 600 исследований, работают три лаборатории. С 17 марта в области действует режим повышенной готовности, с 31 марта - режим самоизоляции.