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Пандемия коронавируса нового типа
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В Боткинскую больницу Петербурга из-за коронавируса доставили 137 медработников

По словам главврача больницы, у некоторых из них диагноз уже подтвержден

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Почти 140 медицинских работников доставили в инфекционную больницу им. Боткина в Санкт-Петербурге из-за коронавирусной инфекции, сообщил в пятницу главврач учреждения Денис Гусев.

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"Всего у нас 405 пациентов. Это люди с подозрением [на коронавирус] или уже с подверженным диагнозом. Из них 137 - это медицинские работники", - сказал Гусев в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Ранее он сообщал, что в реанимации учреждения находятся трое медиков с коронавирусом.

По последним данным, в Петербурге выявлено 1507 случаев заражения, по этому показателю город занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Всего в городе выздоровело после заражения коронавирусом 192 человека, умерли семеро.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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