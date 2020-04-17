В КБР к ответственности привлекли первого нарушителя режима самоизоляции

НАЛЬЧИК, 17 апреля. /ТАСС/. Правоохранители в Кабардино-Балкарии привлекли к административной ответственности первого нарушителя режима самоизоляции, введенного из-за ситуации с коронавирусом, сообщила в пятницу пресс-служба управления МВД по региону.

"В Нальчике к административной ответственности привлечен первый нарушитель предписанного режима домашней самоизоляции. Передвижение местного жителя на автомашине зафиксировала система видеонаблюдения "Безопасная республика", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, 5 апреля 30-летний житель Баксанского района приехал из Москвы. Он должен был в течение двух недель соблюдать режим самоизоляции у себя дома. После составления административного материала полицейские сопроводили мужчину в лечебное учреждение для наблюдения на 14 дней.

По состоянию на 17 апреля в КБР всего зарегистрировано 92 подтвержденных случая заражения коронавирусом, выздоровели восемь человек. Дома под медицинским наблюдением остается 1 041 человек.