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Пандемия коронавируса нового типа

В Севастополе продлили режим самоизоляции до 30 апреля

Ограничительные меры действуют в городе с начала месяца

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Режим обязательной самоизоляции в Севастополе решено продлить до конца апреля из-за выявления новых случаев заражения коронавирусом, сообщил в пятницу в эфире местного телеканала "Севастопольское телевидение" временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

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"Мы продлеваем режим обязательной самоизоляции. Мы продлим его до 30 апреля. Контроль въезда полноценный продолжается", - сказал Развожаев.

Он отметил, что растет интенсификация случаев заболевания. В четверг в городе стало известно еще о четырех новых зараженных коронавирусом, общее число заразившихся выросло до 12. "Как только меры предотвратят завоз инфекции в город, и мы поймем, что у нас нет новых случаев, мы можем говорить, что внутри города мы сможем ослаблять режим. Внешний режим, конечно же, достаточно долго еще не будет ослаблен", - уточнил врио губернатора.

С 1 апреля в Севастополе действует режим обязательной самоизоляции, закрыты учреждения культуры, точки питания, спортзалы и салоны красоты, заведения досуга, а гостиницам запрещено принимать новых постояльцев. Для тех, кто по служебной необходимости должен передвигаться по городу, выданы специальные пропуска. Въезд и выезд из города также возможен только по пропускам Крыма или Севастополя. Приезжающие из других регионов помещаются на карантин на две недели.

Теги
РоссияКрымСевастопольРазвожаев, Михаил ВладимировичПандемия коронавируса нового типа
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