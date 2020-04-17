В Севастополе продлили режим самоизоляции до 30 апреля

"Мы продлеваем режим обязательной самоизоляции. Мы продлим его до 30 апреля. Контроль въезда полноценный продолжается", - сказал Развожаев.

Он отметил, что растет интенсификация случаев заболевания. В четверг в городе стало известно еще о четырех новых зараженных коронавирусом, общее число заразившихся выросло до 12. "Как только меры предотвратят завоз инфекции в город, и мы поймем, что у нас нет новых случаев, мы можем говорить, что внутри города мы сможем ослаблять режим. Внешний режим, конечно же, достаточно долго еще не будет ослаблен", - уточнил врио губернатора.

С 1 апреля в Севастополе действует режим обязательной самоизоляции, закрыты учреждения культуры, точки питания, спортзалы и салоны красоты, заведения досуга, а гостиницам запрещено принимать новых постояльцев. Для тех, кто по служебной необходимости должен передвигаться по городу, выданы специальные пропуска. Въезд и выезд из города также возможен только по пропускам Крыма или Севастополя. Приезжающие из других регионов помещаются на карантин на две недели.