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Пандемия коронавируса нового типа

В Кировской области создали резерв врачей для работы в инфекционных госпиталях

В него вошли более 150 медицинских работников

КИРОВ, 17 апреля. /ТАСС/. Власти Кировской области сформировали резерв из 60 врачей-специалистов, которые будут работать в новых госпиталях для пациентов с коронавирусной инфекцией, также задействуют дополнительно 48 средних медицинских работников и такое же количество младшего медперсонала. Об этом сообщил в пятницу глава региона Игорь Васильев на совещании о ходе строительства медучреждений в регионах страны, которое провел президент РФ Владимир Путин.

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"Самое главное - квалифицированные медицинские кадры. [В Кировской области] определен резерв врачей-специалистов, которые будут оказывать помощь больным коронавирусной инфекцией во вновь открытых корпусах - это врачи-инфекционисты, терапевты, анастезиологи-реаниматоры, пульмонологи, рентгенологи, всего более 60 специалистов. Для оказания медпомощи будут привлечены дополнительно 48 средних медработников и такое же количество младшего медперсонала", - сказал губернатор.

Глава региона рассказал, что 13 марта в Кирове был открыт госпиталь на 166 коек для больных коронавирусной инфекцией, 3 апреля - еще один корпус на 80 коек. В пятницу открылся перепрофилированный из санатория инфекционный госпиталь на 120 коек в пригороде Кирова, а до 28 апреля введут в эксплуатацию четвертый госпиталь, рассчитанный на 270 коек. Таким образом, общее количество коек для лечения больных достигнет 636, что соответствует расчетной потребности.

По его словам, в настоящее время более 3,5 тыс. медработников вовлечены в борьбу с новой инфекцией. Также привлечено более 200 специалистов из Кировского медуниверситета и медколледжа.

В Кировской области зарегистрировано 125 случаев заражения коронавирусной инфекцией, все пациенты проходят лечение в условиях стационара областного инфекционного госпиталя. 13 человек выписаны после выздоровления, на домашнем карантине - 1800 человек. За весь период в регионе проведено 22 600 исследований, работают три лаборатории. С 17 марта в области действует режим повышенной готовности, с 31 марта - режим самоизоляции.

Теги
РоссияВасильев, Игорь ВладимировичКировская областьПандемия коронавируса нового типа
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