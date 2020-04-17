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Дело летчика Ярошенко
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Посольство РФ в США подало запрос о проведении дополнительного медобследования Ярошенко

Ранее сообщалось, что у него появились симптомы заражения коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Посольство РФ в США подало запрос о проведении дополнительного медицинского обследования находящегося в американской тюрьме российского летчика Константина Ярошенко в свете сообщений о том, что у него появились симптомы заражения коронавирусом. Об этом говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в пятницу в Facebook.

"Со своей стороны запросили американские власти о проведении дополнительного медобследования соотечественника. Будем требовать принятия конкретных мер, направленных на недопущение его заражения [новым коронавирусом, вызывающим заболевание] COVID-19", - отметил посол. Он констатировал, что дипломаты внимательно следят "за состоянием здоровья всех российских граждан, содержащихся в пенитенциарных учреждениях США". В заявлении отмечается, что "в ходе последнего медосмотра россиянин жалоб не высказывал" и "чувствовал себя нормально".

"Продолжаем добиваться освобождения россиян по гуманитарным соображениям", - отметил Антонов. Он указал, что "в этой связи лично обратился" к генпрокурору США Уильяму Барру и директору Федерального бюро тюрем Майклу Карвахалю. "Призвал рассмотреть возможность возвращения российских заключенных на родину по соображениям гуманности", - пояснил посол, добавив, что в их числе и Ярошенко.

Адвокат Алексей Тарасов после разговора с Ярошенко в четверг сообщил ТАСС, что у его подзащитного "есть все симптомы, связанные с коронавирусом". "Он уверен, что коронавирусом там заразились абсолютно все заключенные", - сообщил защитник, говоря о россиянине.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Теги
СШАРоссияДело летчика Ярошенко
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