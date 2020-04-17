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Пандемия коронавируса нового типа
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В Италии из-за коронавируса за сутки умерли 575 человек

Заразились 3 493 человека

РИМ, 17 апреля. /ТАСС/. Количество новых случаев заражения коронавирусом в Италии составило 3 493 за сутки. Согласно распространенным в пятницу данным Департамента гражданской защиты страны, общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 172 434 человек.

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Ранее сообщалось о 168 941 случае заражения. При этом сохраняется высокая смертность: за последние сутки от последствий коронавируса умерли 575 человек, общее количество летальных исходов составило 22 745. Среди жертв пандемии - почти 130 врачей.

Вместе с тем за последние сутки зарегистрирован один из наиболее высоких показателей выздоровления - 2 563 человека, общее число излечившихся достигло 42 727. "Число проходящих в данный момент лечение пациентов - 106 962, на 355 больше, чем накануне", - указал глава департамента Анджело Боррелли. Как напоминает агентство АНСА, это самый низкий показатель со 2 марта.

Боррелли также отметил снижение числа лиц, находящихся в отделениях интенсивной терапии: их стало меньше на 120 по сравнению с четвергом и в настоящее время составляет 2 812 человек. При этом почти 70% лечатся в домашних условиях самоизоляции.

На традиционной пресс-конференции глава Высшего совета здравоохранения Италии Франко Локателли сообщил, что количество летальных исходов "вернулось к уровню, существовавшему до появления коронавируса". "Число находящихся в отделениях интенсивной терапии с 3 апреля снизилось более чем с 4 тысяч до 2,8 тысячи сегодня", - констатировал он. Согласно обнародованной в пятницу информации Национального института статистики, с 1 марта по 4 апреля показатель смертности в Италии возрос на 20% по сравнению со средними данными за период с 2015 по 2019 год.

Локальная вспышка коронавируса в Италии была выявлена 21 февраля на севере страны, где сохраняется наибольшее число инфицированных и умерших. Антирекорд по количеству летальных исходов - 969 человек за сутки - был зарегистрирован в конце марта.

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ИталияПандемия коронавируса нового типа
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