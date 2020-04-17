В Петербурге за месяц составили 660 протоколов о нарушении режима повышенной готовности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга и регионального управления Роспотребнадзора с начала апреля составили протоколы об административных правонарушениях в отношении 660 человек, нарушивших ограничения, введенные правительством города для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в пятницу в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заместитель председателя городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Олег Лахин.

"В апреле сотрудники полиции и Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге составили 660 протоколов об административных правонарушениях. Ими были нарушены правила посещения общественных мест (которые временно закрыты для посетителей в соответствии с постановлением городского правительства. - прим. ТАСС)", - сказал Лахин.

Протоколы составляются по статье 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"). Штраф по ней для физических лиц достигает 30 тысяч рублей; для должностных лиц - до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - до 300 тысяч рублей.

По словам представителя комитета, в пятницу инспекторы городского комитета по законности и правопорядку начали патрулировать парк Победы и Удельный парк для выявления нарушителей, которые посещают их вопреки действующему запрету. В течение суток составлено 40 протоколов. Всего за время пятничного рейда сотрудники комитета выявили 200 нарушителей в парках. Однако, как отметили в комитете, пока инспекторы не составляют протоколы на всех посетителей парков.

По последним данным, в Петербурге выявлено 1 507 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Всего в городе выздоровели после заражения коронавирусом 192 человека, умерли семеро.

В городе из-за опасности заражения действует режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, остальным горожанам также не рекомендуется покидать дома без крайней необходимости. Также введен запрет на посещение парков, спортивных и детских площадок. Прокуратура Петербурга, в свою очередь, проверяет принятые меры по ограждению таких мест от посещения. В частности, в Выборгском районе города надзорное ведомство выявило, что детские площадки во дворе жилого дома не огорожены.