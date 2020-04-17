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Около 14 тыс. куличей передали к Пасхе в учреждения УФСИН в Москве

Они были доставлены с соблюдением всех необходимых мер предосторожности

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Почти 14 тыс. куличей доставлено к Пасхе в учреждения управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Москве для сотрудников и заключенных. Об этом в пятницу рассказал ТАСС помощник начальника управления по организации работы с верующими священник Кирилл Марковский.

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"Было передано к празднику Пасхи 13 800 куличей от нашей комиссии при епархиальном совете - всем сотрудникам, всем заключенным, вне зависимости от вероисповедания. Они все освящены уже", - сказал он.

Священник отметил, что куличи доставлены в учреждения УФСИН с соблюдением всех необходимых мер предосторожности, связанных с распространением коронавируса нового типа.

"У сотрудников будет возможность Пасху встретить традиционно, с куличом, и у каждого заключенного будет возможность приобщиться к этому празднику таким образом. Может быть, это не самое главное - кулич. Но все-таки это уклад, с которым у нас связан такой великий праздник", - добавил Марковский.

Содержащиеся в учреждениях УФСИН в Москве люди, по словам священника, могут посмотреть трансляции богослужений на Пасху. "Сколько я не посещал камер, в каждой есть телевизор, при этом с обязательным перечнем подключения каналов, среди них есть православные. Поэтому, кто хочет, может смотреть в камере трансляции богослужений, которые проходят, в частности по "Спасу". Плюс библиотеки: у нас в каждом СИЗО обеспечено достаточное количество духовной литературы, есть возможность каждому человеку взять Евангелие, почитать", - рассказал он ТАСС.

Пандемия и причастие

В то же время заключенные лишены возможности причаститься из-за введенных на период пандемии ограничений по безопасности. "Имеют доступ отдельные адвокаты, через стеклянную перегородку в принципе они могут общаться при наличии средств защиты. Понятно, что причастить через перегородку у нас возможности нет, поэтому пока таинство не совершается", - сказал он.

Тем не менее, по словам священника, "если будет какой-то особый запрос, например, на причастие, то каждая такая просьба будет согласовываться в отдельном порядке с руководством УФСИН". Однако таких просьб от заключенных пока не поступало.

Ранее для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции на основании постановления главного государственного санитарного врача ФСИН России с 31 марта и до особого указания в следственных изоляторах, расположенных на территории Москвы, был введен режим особых условий. Согласно федеральному закону "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" при введении такого режима могут быть ограничены или приостановлены все мероприятия, проводимые с участием подозреваемых и обвиняемых, усиливаются пропускной режим и надзор, прекращается прием посылок и передач.

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