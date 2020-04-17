СМИ: в Италии могут 4 мая открыть рестораны, бары и парки

РИМ, 17 апреля. /ТАСС/. Правительство Италии рассматривает возможность возобновить с 4 мая работу ресторанов, баров, а также открыть парки. Об этом сообщило в пятницу со ссылкой на источники агентство ANSA .

При этом отмечается, что окончательное решение будет принято, исходя из рекомендаций специалистов, а также на основании эпидемиологических данных будущих двух недель. В случае ослабления карантина будут приняты все меры предосторожности, включая обязанность использования средств индивидуальной защиты обслуживающим персоналом, а также рекомендацию использовать открытые террасы и площадки для размещения посетителей на безопасной дистанции. При этом будет сохраняться запрет на встречи большими группами. Это ограничение будет касаться и прогулок в парках вдали от дома.

Пока действующий в Италии с 10 марта строгий карантин, включающий ограничение на передвижение, прекращение коммерческой и производственной деятельности не первой необходимости, продлен до 3 мая. Министр образования Лучия Адзолина объявила, что школы, скорее всего, открыты не будут до конца учебного года. При этом руководство ряда областей, в том числе северных, где сконцентрировано наибольшее число инфицированных, настаивает на возобновлении производства и работы на строительных площадках. Правительство разрешило открыть книжные магазины и магазины детских товаров, а также парфюмерные лавки. Однако эти торговые точки открылись по стране не везде.

С начала пандемии число инфицированных в Италии достигло почти 172,5 тыс. человек, из которых умерли 22 745, выздоровели 42 727.

При этом, как указывает газета "Мессаджеро", представитель Италии в ВОЗ и специальный советник министерства здравоохранения Вальтер Риччарди не сомневается, что в Италии будет вторая волна заражений осенью, а в случае поспешного возобновления жизнедеятельности "еще до лета".