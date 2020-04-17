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Кравцов: около четверти школ России оказались готовы к организации дистанционного обучения

Министр просвещения отметил, что у министерства сегодня имеется полная информация по каждой школе и муниципалитету

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Порядка 10 тысяч школ в России были максимально подготовлены с точки зрения необходимой инфраструктуры к организации дистанционного обучения. Об этом в пятницу заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в интервью на телеканале "Россия-1".

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"Порядка 10 тысяч школ у нас максимально готовы: там, где есть устойчивый интернет, там, где есть соответствующая инфраструктура", - сказал он в ответ на вопрос, насколько инфраструктура школ оказалась готова к удаленной работе.

По его словам, у министерства сегодня имеется полная информация "по каждой школе и муниципалитету" о том, где есть условия для организации дистанционного обучения. Он напомнил, что работа по обеспечению семей, в которых нет условий для удаленного обучения, необходимой компьютерной техникой уже реализовываются. "Есть инициативы, в том числе и партии "Единая Россия", по организации приобретения компьютерной техники для малообеспеченных семей, там, где есть один ноутбук, а в семье два или три ребенка. Вот такая работа уже идет", - добавил министр.

По данным Минпросвещения России, в 2020 году в стране насчитывается более 40 тысяч школ, свыше 16,5 млн учащихся и около 2 млн педагогических работников.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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