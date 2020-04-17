Живущим не по прописке москвичам не обязательно носить с собой договор аренды

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Москвичам во время режима повышенной готовности рекомендуется при выходе из дома в магазин или аптеку брать с собой документ, подтверждающий адрес фактического проживания, однако это не является обязательным требованием. Об этом заявил ТАСС в пятницу председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

Ранее СМИ сообщили, что москвичи, выходя на улицу, должны брать с собой документы, подтверждающие место их фактического проживания, например, копии договоров аренды или собственности.

"Чтобы не возникало спорных ситуаций при общении с полицией во время похода в магазин или аптеку у дома, пока действует режим повышенной готовности в городе, рекомендуется, но не обязательно, брать с собой документы, которые подтвердят место фактического проживания, не указанного в графе "регистрация" в паспорте", - сказал Щитов. Эту рекомендацию ТАСС подтвердили в правительстве Москвы.

Депутат уточнил, что в числе таких документов договор аренды жилья, если квартира берется в найм. Альтернативный вариант - это временная регистрация для приезжих по адресу, где они фактически проживают. Кроме того, это может быть расписка, если жилье предоставляется человеку безвозмездно от родственников или друзей.

"Если у гражданина нет при себе документа, который обоснует пешеходный маршрут его передвижения, в этом нет ничего страшного. Даже если сотрудник полиции в этом случае составит на его имя протокол, не получив подтверждение места фактического проживания, то это еще не окончательное решение. Ведь штраф по этому проколу будет рассматривать и принимать окончательное решение инспектор ОАТИ (Объединения административно-технических инспекций) города Москвы. Поэтому "нарушитель" сможет оспорить протокол и объяснить, что направлялся в ближайшие к дому магазин или аптеку, или выгуливал собаку около дома. В этом случае штраф назначен не будет. Но чтобы не тратить свое время, рекомендуется во время объявленного в Москве режима повышенной готовности носить эти подтверждающие документы с собой, чтобы избежать подобных ситуаций", - добавил Щитов.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Квартиру разрешается покидать только для обращения за экстренной медпомощью, для походов за покупками в ближайшие магазин или аптеку, выноса мусора, выгула собаки в радиусе 100 метров от дома или для поездок на работу, если есть такая необходимость. За нарушение обязательной самоизоляции в Москве предусмотрены штрафы от 4 тыс. рублей.