Дипломаты РФ запросили данные о коронавирусе в тюрьме, где содержат Ярошенко и Осипову

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Сотрудники генконсульства РФ в Нью-Йорке запросили у руководства тюрьмы в американском городе Данбери (штат Коннектикут), где содержат россиян Константина Ярошенко и Богдану Осипову (Мобли), информацию о распространении в данном учреждении нового коронавируса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу в Facebook дипмиссии.

В нем уточняется, что генконсульство "проводит проверку" в связи с информацией о том, что у Ярошенко появились симптомы заражения коронавирусом. Дипломаты отметили, что направили "официальный запрос администрации исправительного учреждения" с просьбой "предоставить сведения о распространении в тюрьме коронавирусной инфекции и состоянии здоровья нашего соотечественника". В заявлении констатируется, что сам Ярошенко в генконсульство пока не обращался.

Дипломаты РФ напомнили, что в данной тюрьме также находится Богдана Осипова (Мобли). "Держим ситуацию на контроле, предпринимаем необходимые шаги по защите интересов российских граждан, находящихся в заключении", - сообщили в генконсульстве.

Адвокат Алексей Тарасов после разговора с Ярошенко в четверг сообщил ТАСС, что у его подзащитного "есть все симптомы, связанные с коронавирусом". "Он уверен, что коронавирусом там заразились абсолютно все заключенные", - сообщил защитник, говоря о россиянине.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Осипову в 2019 году признали виновной в похищении и вывозе за пределы США собственных детей и вымогательстве. Ее приговорили примерно к шести годам тюремного заключения.