{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Дипломаты РФ запросили данные о коронавирусе в тюрьме, где содержат Ярошенко и Осипову

Ранее адвокат Ярошенко сообщал, что у его подзащитного "есть все симптомы, связанные с коронавирусом"

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Сотрудники генконсульства РФ в Нью-Йорке запросили у руководства тюрьмы в американском городе Данбери (штат Коннектикут), где содержат россиян Константина Ярошенко и Богдану Осипову (Мобли), информацию о распространении в данном учреждении нового коронавируса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу в Facebook дипмиссии.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В нем уточняется, что генконсульство "проводит проверку" в связи с информацией о том, что у Ярошенко появились симптомы заражения коронавирусом. Дипломаты отметили, что направили "официальный запрос администрации исправительного учреждения" с просьбой "предоставить сведения о распространении в тюрьме коронавирусной инфекции и состоянии здоровья нашего соотечественника". В заявлении констатируется, что сам Ярошенко в генконсульство пока не обращался.

Дипломаты РФ напомнили, что в данной тюрьме также находится Богдана Осипова (Мобли). "Держим ситуацию на контроле, предпринимаем необходимые шаги по защите интересов российских граждан, находящихся в заключении", - сообщили в генконсульстве.

Адвокат Алексей Тарасов после разговора с Ярошенко в четверг сообщил ТАСС, что у его подзащитного "есть все симптомы, связанные с коронавирусом". "Он уверен, что коронавирусом там заразились абсолютно все заключенные", - сообщил защитник, говоря о россиянине.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Осипову в 2019 году признали виновной в похищении и вывозе за пределы США собственных детей и вымогательстве. Ее приговорили примерно к шести годам тюремного заключения.

Теги
СШАРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В епархии Москвы надеются, что верующие в канун Пасхи не придут в храмы освящать куличи
Все православные христиане могут освятить яства дома
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС