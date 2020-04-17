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Концертный директор Татьяны Булановой рассказала о здоровье певицы

Лариса Рассказова сообщила, что исполнительница чувствует себя хорошо
Татьяна Буланова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Татьяна Буланова
© Сергей Бобылев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Певица Татьяна Буланова, которую в конце прошлой недели доставили в научный исследовательский центр им. В. А. Алмазова с подозрением на микроинсульт, переведена в обычную палату, она хорошо себя чувствует. Об этом ТАСС сообщила в пятницу ее концертный директор в Санкт-Петербурге Лариса Рассказова.

"Два дня назад была информация о том, что выпишут через неделю. Чувствует себя хорошо. Пока она сказала, что лежит в отдельной палате и ее там обследуют и лечат", - сказала собеседница агентства.

12 апреля концертный директор певицы в Москве Константин Сергеев сообщал, что Буланову оставили в больнице после того, как она пришла сделать МРТ. У нее было выявлено предынсультное состояние, и ее поместили в реанимацию.

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