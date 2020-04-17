Эксперт: рост числа переболевших не гарантирует иммунитета общества к коронавирусу

ЖЕНЕВА, 17 апреля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения не считает перспективным принцип общественного иммунитета в рамках противостояния коронавирусу. Об этом сообщил в пятницу директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Мы призываем страны к осмотрительности, - подчеркнул Райан. - Во-первых, мы советуем быть очень осторожными с тем, какие тесты используются для установления статуса [наличия инфекции]. Вокруг таких тестов существует много неопределенности относительно того, насколько они эффективны и надежны. Во-вторых, предварительная информация, поступающая в ВОЗ, говорит о том, что достаточно малая часть населения сероконвертирована [имеет антитела для борьбы с коронавирусом]. То есть это [реализация концепции общественного иммунитета] может не решить проблему, которую правительства пытаются решить. Были ожидания, что можно добиться общественного иммунитета, когда большая часть населения уже выработала антитела. На данный момент доказательства говорят об обратном. В-третьих, тут существуют серьезные этические проблемы".

"Кроме того, мы должны посмотреть на то, насколько долго антитела защищают от повторного заражения коронавирусом, - добавил Райан. - Никто сейчас не может быть уверен в том, что человек, у которого в крови есть антитела, полностью защищен от повторного заражения".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией.