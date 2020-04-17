{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Более 420 человек отправляются из индийского Гоа в Москву на вывозном рейсе

Это первый вывозной рейс, организованный из Гоа для граждан РФ

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 апреля. /ТАСС/. Группа из 421 россиянина, застрявшего в индийском штате Гоа из-за коронавирусной инфекции, завершила регистрацию на рейс авиакомпании "Россия", который отправляется в Москву. Об этом сообщили в пятницу российским журналистам в посольстве РФ в Индии.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"На рейс зарегистрировался 421 человек. В их числе 405 взрослых и 16 маленьких детей без места", - сказала представитель пресс-службы посольства Дария Нефедова.

Она отметила, что это первый вывозной рейс, организованный из Гоа для граждан РФ, зарегистрировавшихся на сайте госуслуг.

Как ранее сообщил российским журналистам посол РФ в Индии Николай Кудашев, по данным на утро пятницы в Индии оставались более 5,3 тыс. человек, которые изъявили желание вернуться в Россию. Больше всего человек отмечено в мумбайском консульском округе, к которому относится Гоа, это 4 100 россиян. После этого рейса в Гоа остаются примерно 3 700 россиян, желающих вернуться домой.

Теги
ИндияРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В епархии Москвы надеются, что верующие в канун Пасхи не придут в храмы освящать куличи
Все православные христиане могут освятить яства дома
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС