Более 420 человек отправляются из индийского Гоа в Москву на вывозном рейсе

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 апреля. /ТАСС/. Группа из 421 россиянина, застрявшего в индийском штате Гоа из-за коронавирусной инфекции, завершила регистрацию на рейс авиакомпании "Россия", который отправляется в Москву. Об этом сообщили в пятницу российским журналистам в посольстве РФ в Индии.

"На рейс зарегистрировался 421 человек. В их числе 405 взрослых и 16 маленьких детей без места", - сказала представитель пресс-службы посольства Дария Нефедова.

Она отметила, что это первый вывозной рейс, организованный из Гоа для граждан РФ, зарегистрировавшихся на сайте госуслуг.

Как ранее сообщил российским журналистам посол РФ в Индии Николай Кудашев, по данным на утро пятницы в Индии оставались более 5,3 тыс. человек, которые изъявили желание вернуться в Россию. Больше всего человек отмечено в мумбайском консульском округе, к которому относится Гоа, это 4 100 россиян. После этого рейса в Гоа остаются примерно 3 700 россиян, желающих вернуться домой.