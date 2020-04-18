В Калининградской области продлили запрет на проведение массовых мероприятий

КАЛИНИНГРАД, 18 апреля. /ТАСС/. Все массовые мероприятия в Калининградской области отменяются до 17 мая. Решение об этом принято во время заседания оперативного штаба по контролю за коронавирусной инфекцией в пятницу, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В регионе запрещено проведение спортивных, культурных, развлекательных и других массовых мероприятий до 17 мая. К ним относятся концерты, театральные постановки, музейные выставки, форумы, различные съезды, демонстрации и парады. До этого же периода запрещено курить кальяны в любых помещениях", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее запрет действовал до 30 апреля.

Также в связи с нововведениями, касающимися прилетающих в регион через аэропорт Храброво граждан, которые будут помещаться на двухнедельный карантин, министерству инфраструктуры поручено проработать вопрос переезда из авиахаба до обсерватора жителей других регионов.

"В связи с ухудшением ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции просим граждан отказать от посещения Калининградской области в туристических целях. Надо понимать, что возможности обсерваторов не безграничны и обеспечить ими всех не получится", - отметил губернатор Антон Алиханов.

По данным регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией на 17 апреля, обследовано на COVID-19 9 849 человек, выявлено 104 случая заражения (30 человек выздоровели), умер один пациент, остаются под медицинским наблюдением 754 человекa, в том числе 10 в специальном учреждении "Паруса надежды".