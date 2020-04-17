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Пандемия коронавируса нового типа

Глава Минпросвещения надеется, что учебный год начнется не в дистанционном формате

Сергей Кравцов добавил, что окончательное решение о повторном переносе ЕГЭ будет принято после майских праздников

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассчитывает, что ситуация с распространением коронавируса улучшится и новый учебный год не придется начинать в дистанционном формате.

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"Если мы будем соблюдать требования, то этот период завершится, я уверен, и мы первого сентября начнем учебный год в привычном для нас формате", - сказал он в пятницу в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Кравцов добавил, что окончательное решение о повторном переносе ЕГЭ будет принято после майских праздников. "Речи об отмене ЕГЭ не может быть, потому что ЕГЭ - это возможность каждому школьнику показать свои результаты и поступить в тот или иной вуз", - считает министр.

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение. Кроме того, министерство ранее приняло решение перенести основные сроки ЕГЭ, экзамены начнутся с 8 июня.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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