Глава Минпросвещения надеется, что учебный год начнется не в дистанционном формате

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассчитывает, что ситуация с распространением коронавируса улучшится и новый учебный год не придется начинать в дистанционном формате.

"Если мы будем соблюдать требования, то этот период завершится, я уверен, и мы первого сентября начнем учебный год в привычном для нас формате", - сказал он в пятницу в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Кравцов добавил, что окончательное решение о повторном переносе ЕГЭ будет принято после майских праздников. "Речи об отмене ЕГЭ не может быть, потому что ЕГЭ - это возможность каждому школьнику показать свои результаты и поступить в тот или иной вуз", - считает министр.

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение. Кроме того, министерство ранее приняло решение перенести основные сроки ЕГЭ, экзамены начнутся с 8 июня.