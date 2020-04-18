Смоленские власти заявили, что умерший в Вяземском доме престарелых не болел коронавирусом

ТАСС, 18 апреля. Мужчина, умерший в Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов 10 апреля, не был заражен коронавирусом. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе администрации Смоленской области.

"В Вязьме действительно умер дедушка, 10 апреля. Его состояние было тяжелым еще до пандемии. Коронавирусной инфекции у него не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

В Вязьме выявлено 92 случая заражения коронавирусом, большая часть - у сотрудников и подопечных Вяземского дома интерната для пенсионеров и инвалидов. Один из них - 74-лений мужчина с подтвержденным диагнозом COVID-2019 - умер. В пятницу стало известно о смерти еще одного проживавшего в интернате. Связана ли она с коронавирусом, ранее не сообщалось.

На данный момент в Смоленской области выявлено 139 случаев заражения инфекцией. Власти ввели карантин с 16 по 30 апреля на всей территории Вязьмы.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2 590 человек, умерли 273. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.