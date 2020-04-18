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Пандемия коронавируса нового типа

В Архангельске отделение психиатрической клиники закрыли на карантин

Ограничительным мерам подвергли 14 медицинских работников и более 50 пациентов

АРХАНГЕЛЬСК, 18 апреля. /ТАСС/. В отделении Архангельской клинической психиатрической больницы ввели карантин из-за регистрации коронавирусной инфекции у одного из сотрудников. Более 50 пациентов и 14 медработников помещены в карантин, сообщает в пятницу оперштаб региона.

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"Из-за регистрации случая новой коронавирусной инфекции у сотрудника Архангельской клинической психиатрической больницы по предписанию регионального управления Роспотребнадзора в учреждении проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. В психонаркологическом отделении больницы проводятся карантинно-ограничительные мероприятия. 52 пациента отделения и 14 медицинских работников помещены в карантин", - сообщили в оперштабе.

Еще 32 медицинских работника отделения находятся в самоизоляции дома. На коронавирус обследуют всех пациентов и сотрудников больницы.

По данным регионального штаба, в Архангельской области 39 заболевших COVID-19, из них 11 выздоровели и выписаны из больниц.

Теги
РоссияАрхангельская областьПандемия коронавируса нового типа
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