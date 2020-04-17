Нобелевский лауреат считает, что коронавирус был создан в лаборатории

ПАРИЖ, 17 апреля. /ТАСС/. Французский вирусолог профессор Люк Монтанье, удостоенный в 2008 году Нобелевской премии за открытие ретровируса ВИЧ, высказал предположение, что новый коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, был выработан в лабораторных условиях. Об этом он заявил в пятницу в интервью французскому новостному телеканалу CNews .

В своих выводах Монтанье опирался на изучение структуры вируса, приведенное в научном исследовании французского математика Жан-Клода Переза. По словам Монтанье, тот "в малейших деталях исследовал вирус. Монтанье утверждает, что вирус SARS-CoV-2 "содержит элементы вируса ВИЧ", вызывающего СПИД. Профессор при этом сообщил, что "группа индийских ученых пыталась опубликовать исследование аналогичного типа", однако "подверглась огромному давлению".

"Мы пришли к выводу, что были произведены манипуляции с этим вирусом", - заявил Монтанье. По его мнению, данный вирус "не естественного происхождения, это работа молекулярных биологов". Он заявил также, что вирус был создан в лаборатории Уханя. Профессор предположил, что там "предпринимались попытки создать вакцину против СПИДа".

Как заявил в пятницу агентству France Presse французский вирусолог Этьен Симон-Лорьер из Института Пастера, версия профессора Монтанье - "это глупость". "В новом коронавирусе обнаружены совсем небольшие элементы, которые присутствуют во всех других вирусах этого семейства, имеющихся в природе, - подчеркнул он. - Это части генома, которые действительно похожи на многие элементы в генетическом материале бактерий, вирусов и растений".

Ранее президент США Дональд Трамп высказал сомнения в том, что Китай раскрыл всю информацию об обстоятельствах появления и распространения коронавируса. Телеканал Fox News со ссылкой на источники в среду сообщил, что вирус якобы распространился из лаборатории под Уханем. Трамп обещал изучить эту версию.

Позиция Елисейского дворца

В связи с этим представитель Елисейского дворца сообщил в пятницу агентству Reuters, что утверждения СМИ США о том, что якобы существует некая связь между появлением нового коронавируса и деятельностью китайской научно-исследовательской лаборатории в Ухане, ни на чем не основаны. "Мы хотели бы отметить, что по сей день нет никаких фактических данных, подтверждающих такого рода информацию, в последнее время циркулирующую в Соединенных Штатах, где пресса усматривает такую связь между происхождением COVID-19 и работой лаборатории P4 в китайском Ухане", - сказал представитель администрации президента Франции Эмманюэля Макрона.

Как отмечает агентство France Presse, профессор Монтанье в последние годы уже неоднократно выступал со странными теориями, "за что подвергался насмешкам в научном сообществе". В частности, он утверждал, что ДНК излучает электромагнитные волны. Также он выступал со статьями, в которых утверждалось, что ферментированный сок папайи активно способствует омоложению организма и что с его помощью можно даже лечить болезнь Паркинсона.

С 2017 года Монтанье оказывает поддержку профессору Анри Жуайё, утверждающему, что прививки опасны для людей, и протестующего против обязательной вакцинации против ряда болезней.