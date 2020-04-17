Россияне из Индии, Японии и Таиланда вернутся на родину на выходных

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российские авиакомпании на этих выходных выполнят вывозные рейсы из Индии, Японии и Таиланда. Как говорится в сообщении Росавиации, в целом предварительный график рейсов сформирован до 21 апреля, в него включены также рейсы из Вьетнама и Непала.

"Росавиацией в рамках рабочей группы, координирующей возвращение соотечественников из-за рубежа, сформирован предварительный график вывозных рейсов до 21 апреля. В ближайшие выходные планируются рейсы из Индии, Японии и Таиланда", - отмечается в сообщении.

На 18 апреля намечен рейс "России" из Гоа в Москву (450 пассажиров), "Сибири" и "Уральских авиалиний" из Бангкока во Владивосток и Екатеринбург с дальнейшим трансфером до Челябинска (по 200 пассажиров в самолете). В воскресенье запланированы рейсы "Сибири" из Бангкока в Новосибирск, а также "Авроры" из Токио во Владивосток (128 россиян). На понедельник, 20 апреля, запланирован рейс "Сибири" из Камрани в Новосибирск и "Уральских авиалиний" из Бангкока в Кемерово.

"В предварительный график включен рейс Катманду (Непал) - Янгон (Мьянма) - Москва. Это рейс авиакомпании Royal Flight. Он запланирован на 21 апреля, планируется вывезти 190 человек. Как ожидается, 21 апреля "Уральские авиалинии" доставят соотечественников из Гоа в Казань. К выполнению вывозных рейсов приступит авиакомпания "Ютэйр" - возможен рейс из Джидды в Махачкалу", - добавили в Росавиации.

На данный момент, чтобы вылететь из-за рубежа в Россию, необходимо заполнить анкету на сайте "Госуслуги", оператором которого является Минкомсвязь РФ. Для вывозных рейсов сейчас действует принцип "одна страна вылета - один город прилета".