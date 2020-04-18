{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Въезд в Пятигорск запрещен из-за карантина

Проехать в город смогут машины, перевозящие товары первой необходимости

ПЯТИГОРСК, 18 апреля. /ТАСС/. Въезд на территорию Пятигорска запретили для всех видов транспорта в связи с введением карантина из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"С сегодняшнего дня запрещен въезд на территорию Пятигорска всех видов автотранспорта (в том числе транзитного). Остаются работать всего шесть контрольно-пропускных пунктов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, проехать в город могут только имеющие спецпропуск машины специальных подразделений, а также транспорт, обеспечивающий выполнение неотложных жизнеобеспечивающих функций. Речь идет о перевозке продуктов питания, товаров первой необходимости, грузов для организаций, чья деятельность является критически важной для жизнедеятельности города.

"Дежурить на этих постах и проверять законность передвижения транспорта (а также прямо на месте выдавать пропуска тем, кто имеет на это законное основание) будут представители полиции, Росгвардии, казачества и администрация города", - отмечается в пресс-релизе.

Сообщается, что в ночное время автомобильное движение по улицам Пятигорска полностью остановят.

 

Теги
РоссияСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В правительстве Петербурга самым богатым оказался экс-министр транспорта
Согласно официальным данным, Максим Соколов заработал за 2019 год почти 248 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС