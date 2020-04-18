Въезд в Пятигорск запрещен из-за карантина

ПЯТИГОРСК, 18 апреля. /ТАСС/. Въезд на территорию Пятигорска запретили для всех видов транспорта в связи с введением карантина из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"С сегодняшнего дня запрещен въезд на территорию Пятигорска всех видов автотранспорта (в том числе транзитного). Остаются работать всего шесть контрольно-пропускных пунктов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, проехать в город могут только имеющие спецпропуск машины специальных подразделений, а также транспорт, обеспечивающий выполнение неотложных жизнеобеспечивающих функций. Речь идет о перевозке продуктов питания, товаров первой необходимости, грузов для организаций, чья деятельность является критически важной для жизнедеятельности города.

"Дежурить на этих постах и проверять законность передвижения транспорта (а также прямо на месте выдавать пропуска тем, кто имеет на это законное основание) будут представители полиции, Росгвардии, казачества и администрация города", - отмечается в пресс-релизе.

Сообщается, что в ночное время автомобильное движение по улицам Пятигорска полностью остановят.