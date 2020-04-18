Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме пройдет без участия паломников

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 апреля. /ТАСС/. Традиционная церемония схождения Благодатного огня пройдет в субботу в храме Воскресения Христова, известном также как храм Гроба Господня. В этом году она состоится без участия паломников и при ограниченном количестве представителей греческой, армянской, ассирийской и коптской церквей из-за мер, направленных на предупреждение распространения коронавируса. Как сообщил ТАСС глава департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акива Тор, трансляция в субботу из храма Гроба Господня будет вестись на весь мир. Он указал, что после церемонии греческий священнослужитель вынесет Благодатный огонь к Яффским воротам Старого города Иерусалима, где его встретят представители посольств стран, которые 18 апреля направят по договоренности с израильскими властями в аэропорт Бен-Гурион самолеты для доставки святыни домой. "Представители, которые прилетят за огнем, не смогут выходить из своих самолетов из-за условий карантина, но им передадут огонь те, кто получит его у Яффских ворот", - сказал Тор.

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Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов примет лампаду с Благодатным огнем у Яффских ворот Старого города Иерусалима и доставит ее в аэропорт Бен-Гурион, сообщили корреспонденту ТАСС в российском диппредставительстве. "Посол РФ будет принимать лампаду с огнем у Яффских ворот. В кортеже он повезет огонь на [летное] поле для передачи в самолет Фонду Андрея Первозванного", - сказал собеседник агентства. 18 апреля огонь будет принесен к началу Пасхального богослужения в московский храм Христа Спасителя. Из-за существующих ограничений традиционной встречи Благодатного огня в столичном аэропорту Внуково не будет, предупредили ранее в пресс-службе Фонда Андрея Первозванного. В связи с мерами, предпринимаемым властями Израиля для предупреждения распространения коронавируса, храм Гроба Господня был закрыт с 25 марта. По информации государственного израильского радио Kan, такое решение было принято местным церковным руководством в координации с израильской полицией. Старый город Иерусалима в эти дни безлюден. Закрыты храмы, сувенирные лавки, кафе и рестораны, на улицах можно встретить практически только полицейских, либо местных жителей: в масках, перчатках и с сумками они выходят в продуктовые лавки, которые остаются открытыми в соответствии с указаниями властей. 18 апреля вход в Старый город закрыт даже для журналистов. Храм Гроба Господня и Благодатный огонь

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