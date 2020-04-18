Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме пройдет без участия паломников

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 апреля. /ТАСС/. Традиционная церемония схождения Благодатного огня пройдет в субботу в храме Воскресения Христова, известном также как храм Гроба Господня. В этом году она состоится без участия паломников и при ограниченном количестве представителей греческой, армянской, ассирийской и коптской церквей из-за мер, направленных на предупреждение распространения коронавируса.
Как сообщил ТАСС глава департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акива Тор, трансляция в субботу из храма Гроба Господня будет вестись на весь мир. Он указал, что после церемонии греческий священнослужитель вынесет Благодатный огонь к Яффским воротам Старого города Иерусалима, где его встретят представители посольств стран, которые 18 апреля направят по договоренности с израильскими властями в аэропорт Бен-Гурион самолеты для доставки святыни домой. "Представители, которые прилетят за огнем, не смогут выходить из своих самолетов из-за условий карантина, но им передадут огонь те, кто получит его у Яффских ворот", - сказал Тор.
Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов примет лампаду с Благодатным огнем у Яффских ворот Старого города Иерусалима и доставит ее в аэропорт Бен-Гурион, сообщили корреспонденту ТАСС в российском диппредставительстве. "Посол РФ будет принимать лампаду с огнем у Яффских ворот. В кортеже он повезет огонь на [летное] поле для передачи в самолет Фонду Андрея Первозванного", - сказал собеседник агентства. 18 апреля огонь будет принесен к началу Пасхального богослужения в московский храм Христа Спасителя. Из-за существующих ограничений традиционной встречи Благодатного огня в столичном аэропорту Внуково не будет, предупредили ранее в пресс-службе Фонда Андрея Первозванного.
В связи с мерами, предпринимаемым властями Израиля для предупреждения распространения коронавируса, храм Гроба Господня был закрыт с 25 марта. По информации государственного израильского радио Kan, такое решение было принято местным церковным руководством в координации с израильской полицией.
Старый город Иерусалима в эти дни безлюден. Закрыты храмы, сувенирные лавки, кафе и рестораны, на улицах можно встретить практически только полицейских, либо местных жителей: в масках, перчатках и с сумками они выходят в продуктовые лавки, которые остаются открытыми в соответствии с указаниями властей. 18 апреля вход в Старый город закрыт даже для журналистов.
Храм Гроба Господня и Благодатный огонь
Гроб Господень - главная святыня христианского мира. Считается, что он стоит на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Каждый год в Великую Субботу (в этом году выпадает на 18 апреля) накануне православной Пасхи там происходит чудо схождения Благодатного огня.
Это место было обнаружено спустя три века после Распятия прибывшими в Иерусалим посланцами римского императора Константина, провозгласившего христианство государственной религией. Там к 335 году был построен так называемый первый Храм Гроба Господня, который в настоящее время представляет собой огромный архитектурный комплекс, включающий, в частности, Голгофу с местом Распятия, Кувуклию - часовню в центре храма, скрывающую непосредственно пещеру Гроба, - подземный храм Обретения Животворящего Креста, храм Святой Равноапостольной Елены.
Карантинные меры и коронавирус в Израиле
С 25 марта гражданам еврейского государства для предупреждения распространения коронавируса властями предписано не выходить из дома без необходимости, запрещено отходить больше чем на 100 м от своего места жительства без уважительной причины, такси должны перевозить не более одного пассажира, исключены любые собрания, включая массовые богослужения и спортивные занятия. Ездить на личном транспорте можно только в количестве не более двух человек и только в супермаркет за продуктами или в аптеку, для получения медицинского обслуживания, сдачи крови, а также на работу.
В Израиле в период продолжавшегося с 8 по 15 апреля еврейского праздника Песах правительство дважды ужесточало карантинные меры. С вечера 7 апреля до утра 10 апреля гражданам запрещалось покидать пределы населенных пунктов, в которых они проживают. При этом с 8 апреля по 9 апреля был запрещен выход на улицы даже для приобретения продуктов питания. В период с вечера 14 апреля и до утра 16 апреля израильтянам было запрещено покидать города проживания, а с 20:00 (время совпадает с московским) 13 апреля и до 05:00 16 апреля было полностью прекращено движение общественного транспорта.
12 апреля вступила в силу директива генерального директора Минздрава Израиля, обязывающая израильтян носить маски при выходе из дома для предотвращения распространения коронавируса, кроме оговоренных случаев.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле достигло в пятницу 12 855, увеличившись за сутки на 264, что является минимальным показателем с начала апреля. Выздоровели 2967 человек, за 24 часа этот показатель увеличился на 343. Количество излечившихся за сутки 17 апреля впервые превысило число заразившихся.
Первый случай заражения на территории еврейского государства был выявлен 27 февраля у вернувшегося из Италии гражданина Израиля, 20 марта министерство здравоохранения проинформировало о первой смерти пациента с этим диагнозом.