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Пандемия коронавируса нового типа

Карантин в Аргентине. Застрявшие россияне и послабления в регионах

Карантин действует в стране почти месяц. В республике остаются примерно 150 граждан России
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© AP Photo/Natacha Pisarenko

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 апреля. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Общий карантин, введенный в Аргентине из-за распространения коронавируса нового типа, длится уже почти месяц. Власти признают, что пока не могут предсказать, когда жизнь вернется к привычному ритму.

"Никто не знает, когда закончится это мученичество", - сказал президент страны Альберто Фернандес, когда объявлял о продлении карантина до 26 апреля.

В столице страны ограничительные меры только ужесточаются. Однако в ряде провинций Аргентины, где не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом, со следующей недели режим обязательной социальной изоляции начнет ослабевать.

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В этих условиях в стране остаются около 150 россиян, которые хотят вернуться на родину, но не могут этого сделать из-за отсутствия международного авиасообщения.

С обратными билетами и без

По информации посольства РФ в Аргентине, из 150 россиян, которые обратились за помощью в консульство, порядка 100 человек находятся в Буэнос-Айресе и одноименной провинции, остальные 50 человек - в других регионах страны. "Подавляющее большинство людей здесь имеют обратные билеты и подпадают под критерии, необходимые для оказания им материальной помощи", - сказал посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов журналистам на прошлой неделе.

Однако часть граждан пересекла границу РФ в прошлом году, а, как заявлял в начале апреля премьер Михаил Мишустин, "приоритет [при вывозе граждан] отдается тем, кто уехал из России в 2020 году". Среди выехавших в прошлом году оказался член Русского географического общества Александр Айдаров. "Я направился с исследовательской экспедицией. Моей миссией было обследование национальных парков и природоохранных территорий разного типа", - рассказал он корреспонденту ТАСС. В момент начала эпидемии COVID-19 в Европе, путешественник уже был в Чили, откуда затем отправился в Аргентину.

Когда границы стран региона начали закрывать, он решил прервать экспедицию и вернуться в Россию. После консультаций с посольством РФ в Буэнос-Айресе, путешественник купил билеты авиакомпании Turkish Airlines на 26 марта. Диппредставительство снабдило Айдарова документами, чтобы он мог приехать в Буэнос-Айрес из города Сан-Карлос-де-Барилоче, так как дорожное и авиасообщение внутри страны уже было ограничено. Однако, когда путешественник прибыл в день вылета в аэропорт, его информировали об отмене рейса.

Самое тяжелое - неизвестность

"Очень важно получить понимание. При условиях, которые были выставлены на данный момент, я не попадаю в категорию тех, кто может воспользоваться вывозным рейсом", - сказал Айдаров, выразивший надежду, что ему все-таки дадут возможность улететь. Аналогичную обеспокоенность выразил Владимир, который в прошлом году отправился в кругосветное путешествие и до пандемии успел посетить несколько стран.

В разговоре с корреспондентом ТАСС он отметил, что отчасти понимает, почему денежную помощь выделяют только тем, у кого был обратный билет, но считает справедливым, чтобы возможность купить билет на вывозной рейс была бы у всех россиян, которые застряли в южноамериканской республике из-за пандемии. "Я все-таки надеюсь, что из Аргентины заберут всех, поскольку нас немного", - добавил путешественник.

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Как рассказал Владимир, во время своего путешествия он следил за ситуацией с распространением коронавируса, однако когда он принял решение возвращаться, рейсы из Аргентины стали массово отменяться, и он не стал рисковать с покупкой билетов, чтобы его деньги не оказались заморожены, как случилось с многими туристами. В настоящее время Владимир живет в хостеле.

"Было бы здорово, чтобы ответственные за это люди могли сказать нам хотя бы, до какого числа нас точно не вывезут", - сказал путешественникам. Он пояснил, что это позволило бы договариваться о более выгодных условиях для проживания, которые готовы предоставить владельцы жилья туристам, остающимся на продолжительный срок.

Семьи с детьми

По информации консульства РФ в Аргентине, за помощью в связи с отменой авиасообщения обращались в том числе российские граждане с детьми. Среди них - Сергей, который приехал с женой и детьми в Аргентину в декабре прошлого года без обратных билетов. "Я собирался вернуться весной, а жена с детьми - ближе к лету. Когда в марта мы поняли, что ситуация обостряется, мы решили уехать раньше, но уже не смогли купить билеты", - рассказал корреспонденту ТАСС россиянин.

По его словам, семья приняла решение провести несколько месяцев в Аргентине, так как у его супруги, которая была беременна на тот момент, проблемы со здоровьем, которые серьезно обостряются при холодной погоде, а в Аргентине в это время было лето.

Как поделился Сергей, в настоящее время у семьи остро стоит проблема нехватки средств на оплату жилья. "Сейчас мы находимся в критической ситуации. Пытаемся работать удаленно, но компьютер у нас один, а одному из детей нужно учиться, да и найти работу сложно", - сказал россиянин. "Консул с нами на связи круглосуточно, пытаются помочь с жильем. Я понимаю, что они (посольство - прим. ТАСС) делают все возможное", - добавил Сергей. На момент разговора их заявка на предоставление помощи одобрена не была.

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Вице-председатель Координационного совета российских соотечественников в Аргентине Сильвана Ярмолюк в беседе с корреспондентом ТАСС отметила, что диаспора готова оказать помощь россиянам, которые не смогли покинуть страну из-за пандемии. "Многие готовы помочь после карантина. Некоторые уже предоставили жилье туристам", - сказала она. По ее словам, клубы соотечественников готовы в том числе предоставить место для ночлега, если ситуация станет критической.

Ослабление карантина в регионах

Когда президент Аргентины объявлял о продлении карантина, он отметил, что режим обязательной социальной изоляции в больших города будет действовать на прежних условиях. В то же время он допустил, что в ряде регионов ограничительные меры могут быть ослаблены.

В столице страны власти продолжают ужесточение контроля. С понедельника все жители старше 70 лет обязаны будут получать разрешение на выход на улицу даже для покупки продуктов. Кроме того, с 15 апреля в Буэнос-Айрес действует запрет на посещение магазинов и поездки в общественном транспорте без масок, закрывающих рот и нос. Нарушителям грозит штраф 10-80 тыс. песо (примерно $150-1200).

Что касается регионов, то, как сообщил в четверг председатель правительство Сантьяго Кафьеро в интервью телеканала TV Publica, уже с понедельника "возобновятся определенные виды деятельности во многих провинциях Аргентины". Речь идет о регионах, где не было зафиксировано ни одного случая заражения, или где зафиксирован медленный рост случаев. Как ожидается, власти в частности разрешат торговлю любыми товарами посредством доставки, а также оказание несрочных стоматологических и медицинских услуг. На данный момент врачи оказывают только неотложную помощь.

Власти Аргентины подтвердили первый в стране случай заражения коронавирусом 3 марта. На сегодняшний день в республике выявлено более 2,6 тыс. случаев заболевания, из них 122 - за последние сутки. Умерли более 100 человек.

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