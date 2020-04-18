В Покровской больнице Петербурга организуют зоны для лечения пациентов с пневмонией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Покровскую больницу Санкт-Петербурга, куда направляют пациентов с внебольничной пневмонией, вызываемой в том числе коронавирусом, разделят на "чистые" и "грязные" зоны для предотвращения распространения вируса в учреждении. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

Ранее СМИ опубликовали обращение медиков Покровской больницы, адресованное губернатору города Александру Беглову и прокурору Сергею Литвиненко. В обращении коллектива отмечалось, что с 1 апреля учреждение начало принимать пациентов с внебольничными пневмониями, которые может вызывать и новая коронавирусная инфекция. Также в тексте говорится, что из-за отсутствия возможности дифференцировать внебольничные пневмонии на догоспитальном этапе в учреждении зафиксировали 27 случаев заражения коронавирусом среди пациентов и пять среди персонала. В связи с этим медики просили организовать работу больницы в качестве инфекционного стационара, обеспечить соответствующую инфраструктуру и зонирование больницы.

"Что касается организации в Покровской больнице шлюзов, сегодня была согласована с Роспотребнадзором предполагаемая схема, будет организовано в больнице порядка 10-11 шлюзов", - рассказал Лисовец в видеокомментарии, распространенном пресс-службой администрации Петербурга. Зонирование больницы предполагает ее разделение на "чистые" и потенциально инфицированные зоны. Шлюзы организуются перед "чистой" зоной - там медики должны оставить средства индивидуальной защиты и пройти санитарно-гигиенические процедуры.

Также Лисовец добавил, что сейчас больница обеспечена средствами индивидуальной защиты для персонала. По его словам, в пятницу Санкт-Петербург получил около 70 тыс. специальных костюмов, которые в том числе предоставили Покровской больнице.